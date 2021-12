Seit zwei Wochen ist der Content des Addons Endwalker von Final Fantasy XIV für Spieler zugänglich, aber nicht für alle spielbar. Lange Warteschlangen beim Login und Server-Errors vermiesen Fans den Spaß an Endwalker und drückt auf die Stimmung. Doch ein richtiger Shitstorm bleibt aus.

Die Situation in Kürze:

Seit Mitte 2021 erlebt FFXIV einen starken Zuwachs an neuen Spielern. Das MMORPG erhielt im Sommer viel Aufmerksamkeit von großen WoW-Streamern und YouTubern wie Asmongold, Bellular oder Preach, die für einen medialen Boom sorgten.

Damals schon bildeten sich Warteschlangen beim Login und es zeichneten sich Server-Probleme ab. Die Entwickler waren sogar gezwungen ein ganzes Datenzentrum mit 8 Servern für neue Charaktere zu schließen, weil die Server überfüllt waren.

Die Probleme wurden zum Launch des neuen Addons Endwalker schlimmer. Warteschlangen gingen in die Tausende und Spieler wurden von Login Errors 2002 und 4004 geplagt, die sie wieder ans Ende der Schlange geworfen haben. Erstellung neuer Charaktere ist quasi unmöglich.

Bei MMORPGs wie New World oder Outriders sorgten solche Server-Probleme in der Vergangenheit für große Shitstorms. Die Foren und Social Media waren überfüllt mit Beschwerden und negativen Kommentaren über den Zustand der Server.

Bei FFXIV hingegen hält sich das in Grenzen. Während es in den Foren diverse Beschwerde-Threads und Posts über abgebrochene Abos gibt, bleiben die Diskussionen vergleichsweise zivil. Ein Teil der User lobt das FFXIV sogar dafür, wie sie die schwierige Situation handhaben.

“Ich musste das Abo abbrechen, weil ich einen Job habe.”

Das passiert in den Foren: Seit dem Early Access von Endwalker am 3. Dezember herrscht in der FFXIV-Community eine zwiegespaltene Stimmung. Einerseits feiern viele Fans das Addon für seine Story und die neuen Bosskämpfe. Es ist so beliebt, dass es zu den am besten bewerteten Spielen auf Metacritic 2021 gehört.

Andererseits gibt es aber seit 1,5 Wochen durchgehend extrem lange Warteschlangen beim Login, die die Laune der Spieler vermiesen.

Wer abends von der Arbeit zurückkommt und eine Runde FFXIV zocken möchte, darf zunächst mehrere Stunden in der Schlange verbringen, die manchmal 6.000 Spieler übersteigt. Und es ist auch nicht garantiert, dass man am Ende ins Spiel kommt, da Errors 2002 und 4004 dafür sorgen, dass die Spieler aus der Schlange fliegen und neu anfangen müssen.

Entsprechend finden sich in den offiziellen Foren und auf reddit eine ganze Reihe Beschwerden über die Server-Probleme. Ein Teil der Spieler äußert ihren Unmut über die langen Schlangen und darüber, dass sie nicht spielen können, wann sie wollen oder Zeit haben.

[…] Wenn ich das Spiel nicht spielen kann, wenn ich Zeit dafür habe, dann habe ich keine andere Wahl als zu unsubben. Vielleicht, wenn der Rush vorbei ist, werde ich weiter spielen können. Es ist sehr traurig. […] LanierRida in den offiziellen Foren

Die Diskussionen in solchen Threads drehen sich vor allem darum, ob es glaubhaft ist, dass alle aktuellen Probleme mit dem Mangel der Halbleiter zusammenhängen und dass FFXIV-Team Schwierigkeiten hat, neue Server zu beschaffen.

Was sagen die Entwickler? In einem Statement vor dem Release von Endwalker hat der Direktor Naoki Yoshida angekündigt, dass es Probleme gibt und dass die Probleme am Mangel der Halbleiter liegen. Man kommt nicht an genügend Hardware ran, selbst wenn man den Lieferanten mehr Geld anbietet, so Yoshida.

Die Halbleiterknappheit ist ein Problem, das über die Grenzen der Gaming-Industrie hinausgeht. Nicht nur Großkonzerne wie Sony und Microsoft haben Probleme damit, sondern auch Autohersteller, die ihre Produktion deswegen verringern mussten, oder andere Industriezweige.

Ein Teil der User in den Foren zweifelt die Glaubhaftigkeit dieser Begründung aber an. Das Argument hier ist, dass Square Enix eine milliardenschwere Firma ist, die beschlossen hat, an den Servern zu sparen und nun mit den Folgen kämpfen muss.

[…] Das Spielgefühl in eurem Game ist seit dem Early Access von Endwalker absolut schrecklich und ich bin es mittlerweile leid. Man muss seinen ganzen Tag umplanen, damit man wenigstens ein bisschen spielen kann. […] Der Mangel an Halbleitern ist keine Entschuldigung dafür, dass man die Fehler so lange nicht beheben kann. […] imeanlikesrsly

Es ist kein Problem, das man lösen kann, indem man es mit Geld bewirft. Sie sind bereit mehr Geld auszugeben, als sie ursprünglich geplant haben, um neue Server zu besorgen. Square Enix ist aber kein Hersteller von Halbleitern und sie stellen auch keine Server-Teile her. Deshalb müssen sie welche kaufen. Und die aktuelle Wartezeit beträgt laut alternativen Quellen 52 bis 70 Wochen. Das liegt an der weltweiten Knappheit […] Saefinn

Auf der anderen Seite verteidigt ein anderer Teil der Spieler das Entwickler-Team von FFXIV. Sie argumentieren, dass der plötzliche Hype um das MMORPG unvorhersehbar war. Square hätte sich gar nicht darauf vorbereiten können, weil sie nicht wissen konnten, dass der Ansturm so viel größer sein würde, als erwartet.

Beschwichtigungen überwiegen die Beschwerden

So war es bei anderen Spielen: Während die Stimmung in der FFXIV-Community am Brodeln ist, kam es bis jetzt zu keinem richtigen Shitstorm, wie man sie von Launches anderer normalerweise Multiplayer-Spiele kennt.

Im Vergleich zu den wütenden Reaktionen bei anderen MMOs und Multiplayer-Spielen herrscht um FFXIV herum eine sehr milde Stimmung.

So ist es bei FFXIV: In den Beschwerde-Threads wird vielfach dazu aufgerufen, ruhig zu bleiben und kühlen Kopf zu behalten. Den unzufriedenen Spielern wird geraten, ihr Abo aufs Eis zu legen, bis sich die Situation beruhigt hat, damit sie nicht weiter für einen unbefriedigenden Service zahlen.

Man erhält nicht die Leistung, für die man sein Geld ausgibt. Es ist also in Ordnung, wenn man das Spiel liegen lässt. Und eine Abstimmung mit dem Portemonnaie ist bekanntlich mehr wert, so die User.

Ganz ehrlich, wenn du Probleme hast, dann beende dein Abo für ein zwei Monate, bis die Dinge sich beruhigt haben. Das Spiel ist gut, es steckt einfach in einer Situation, die niemandem gefällt und manche Probleme kann man nicht einfach lösen, bis SE neue Hardware bekommt. Raiya

Selbst der größte Beschwerde-Thread auf reddit mit einer Upvote-Zahl von über 7.700 begann mit den Worten “Liebes SE, könnt ihr dafür sorgen, dass wir aus den Warteschlangen nicht disconnecten?”. Eine extrem höfliche Bitte, wenn man berücksichtigt, welcher Umgangston normalerweise in solchen Situationen herrscht. Reddit ist oft auch der erste Ort, an dem sich ein Shitstorm zusammenbraut.

Vor allem der neuste Post zum Server-Status hat sehr viel Zuspruch und positive Reaktionen erhalten. Darin kündigt Direktor Yoshida an, dass die Spieler weitere 14 Tage kostenloser Spielzeit als Entschädigung erhalten werden. Zusammen mit den bereits geschenkten 7 Tagen sind es insgesamt 3 Wochen Spielzeit, die seit dem Early Access von Endwalker verschenkt wurden.

Aussetzung von Verkäufen ist der Wahnsinn. Es ist schwer zu glauben, dass eine Firma überhaupt auch nur darüber nachdenken würde. anime9102 auf reddit

Im reddit posten viele Spieler Memes darüber, dass sie es mit der Bewerbung des MMORPGs übertrieben haben. Mehrere Posts sprechen darüber, dass man bitte aufhören soll, das “von Kritikern gefeierte MMORPG mit der kostenlosen Test-Version bis Level 60” zu bewerben.

Auch auf Social Media herrscht vergleichsweise Ruhe. Der Twitter-Post zu den Server-Problemen erhielt fast 6.000 Upvotes, dabei sind die Kommentare überwiegend positiv oder machen Witze darüber, dass FFXIV und Yoshida unter dem eigenen Erfolg leiden.

Kommunikation und ein wenig Herz als Schlüssel zum Erfolg

Darum gibt es keinen Shitstorm: Einer der Gründe dafür, dass in den Foren von FFXIV gerade kein Shitstorm tobt, ist, dass das Team die Probleme schon lange vor dem eigentlichen Launch des Addons aktiv kommuniziert hat. Yoshida erklärte ganz genau, welche Probleme es geben wird, woran sie liegen und wie das Team plan, gegen sie vorzugehen.

Diese Transparenz und vor allem durchgehende Präsenz der Updates, die die Spieler über den aktuellen Zustand der Arbeiten informierten, haben die Erwartungshaltung eines großen Teils der Community geprägt. Die Spieler wussten genau, worauf sie sich einstellen mussten.

Entsprechend waren die negativen Reaktionen zu den Server-Problemen zwar da und wurden auch laut geäußert, aber sie wurden von dem gemäßigten Teil der Community abgefangen. In den Foren und auf Social Media sieht man immer wieder, wie auf verärgerte Spieler eingeredet wird, dass sie bitte tief durchatmen sollen.

Ein weiterer Grund liegt darin, dass das FFXIV-Team in den Jahren seit dem Reboot von FFXIV 1.0 viel guten Willen bei seiner Community aufgebaut hat.

Das liegt einerseits wieder an der klaren Kommunikation. Immer wenn es in der Vergangenheit zu Problemen kam, meldete sich Yoshida zu Wort und erklärte transparent, warum das Team die eine oder andere Entscheidung traf.

Andererseits ging das FFXIV häufig auf die Wünsche der Community ein. So wurden zum Beispiel die Jobs Samurai, Rotmagier und Tänzer in neuen Addons hinzugefügt, weil sie stark gewünscht wurden. Auch die Einführung der männlichen Viera als spielbares Geschlecht wurde sehr gefeiert.

Bei den aktuellen Server-Problemen kommt hinzu, dass 21 Tage kostenloser Spielzeit eine ganze Menge sind und von vielen Spielern als ein großzügiges Geschenk und richtige Handlungsweise aufgenommen werden.

Außerdem kommt es bei vielen FFXIV-Spielern gut an, dass sich die Entwickler bei ihren Auftritten in Interviews oder auf den Fan Festivals sehr herzlich verhalten.

Die Writerin der Story von Shadowbringers und Endwalker, Natsuko Ishikawa, brach in Tränen aus, als sie während der PAX West einen dicken Applaus von den Zuschauern erhielt.

Der Komponist von FFXIV, Masayoshi Soken, brachte die Community zum Weinen und erhielt Tausende von Liebesbekundungen, als er auf der Bühne des digitalen Fan Festivals 2021 über seine Krebserkrankung sprach.

Der Direktor Yoshida selbst wurde sowohl von FFXIV-Spielern als auch von vielen Leuten aus der WoW-Community dafür gelobt, dass er beim Interview mit Asmongold sich nach der Gesundheit seiner Mutter erkundigte.

Der Localization Lead Michael Christopher Koji Fox hat während der 1.0-Version große Beliebtheit erlangt, weil er in den Foren offen mit den Spielern kommunizierte und ihnen kleine Lore-Geheimnisse verriet.

Der Komponist Masayoshi Soken ist in der Community für seine Musik und seine fröhliche Art sehr beliebt.

Es herrscht also einerseits ein Vertrauensverhältnis, dass die Entwickler sich bei der Suche nach Lösungen viel Mühe geben. Und andererseits besteht eine gewisse persönliche Sympathie gegenüber einzelnen Personen aus dem Entwickler-Team, die eine grundlegende positive Stimmung fördert.

So geht’s weiter: In seinem neuesten Post zu dem Server-Status hat Yoshida bestätigt, dass der Zeitplan für Patch-Releases trotz der Probleme angehalten wird.

So wird am 21. Dezember der Patch 6.01 erscheinen, der den normalen Modus des neuen Raids Pandaemonium bringt. Spieler werden die voraussichtlich 4 Bosse farmen, um neue Ausrüstung zu erhalten und ihr Item-Level weiter zu steigern.

Am 4. Januar erscheint die epische Version des Raids, mehrere neue Ausrüstungssets, Rezepte für Crafter und der Spaß-Dungeon Euphoratron.

Gleichzeitig wird an einem neuen Datezentrum und neuen Servern für alle Regionen gearbeitet. Vor allem Europa und Nordamerika sollen besonders umfangreiche Ergänzungen erhalten.

Wann diese Ergänzungen allerdings kommen werden, hat Yoshida nicht mitgeteilt. “Wir hoffen, bis Ende Januar 2022 eine Art Roadmap vorlegen zu können”, so der Direktor.

Und wie sieht’s bei euch aus? Wie ist eure Stimmung und die Stimmung der Leute in euren Gilden? Sind sie genervt und wütend? Oder rufen sie zu Ruhe auf? Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr die Server-Probleme von FFXIV seht.

