Diablo 2 Resurrected hat 19 Tage nach Release immer noch mit Server-Problemen zu kämpfen

Die Server-Probleme sind aber nicht das Einzige, was die Spieler in Diablo 2 Resurrected gerade ärgert. Denn Blizzard hat bisher ein wichtiges Feature nicht im Spiel, das sich gerade die harten Fans gewünscht haben: Diablo 2: Resurrected – Blizzard verärgert die härtesten Fans mit einer Entscheidung .

Was machen die Entwickler? Mittlerweile sind laut den Entwicklern die Server wieder online. Doch was genau getan wurde und ob es jetzt voraussichtlich stabil bleibt, ist nicht näher bekannt.

Was sind die Ursachen der Probleme? Hier ist Blizzard offenbar nach wie vor am Suchen. Denn trotz mehrerer Ankündigungen auf Twitter von den Entwicklern, kamen die Probleme stets wieder. Noch am 10. Oktober waren die Server lange down und Spieler entsprechend mies gelaunt.

Besonders ärgerlich: Es gab auch Rollbacks, bei denen die Server zurückgesetzt wurden und so wertvolle Items oder gar Charaktere verloren gingen. Das erinnerte ein wenig an einen Bug, der zum Launch Offline-Charaktere killte .

Immer wieder waren die Server down und niemand konnte online zocken. Vor allem Europa war stark betroffen und Spieler konnten kaum auf die Server, bis wieder alles down war und die Warterei von vorne begann.

Diablo 2 Resurrected begeistert die Fans, doch in einer Sache sorgt es nach wie vor für Enttäuschung, Frust und Ärger. Denn auch fast 3 Wochen nach Release funktionieren die Server immer noch nicht nach Plan und es kommt zu vermehrten Ausfällen. Lest alles zu der Sache hier auf MeinMMO!

