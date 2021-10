Diablo 2: Resurrected – Blizzard verärgert die härtesten Fans mit einer Entscheidung

In Tweets äußern einige Spieler aber auch ihr Missfallen an der Herangehensweise von Blizzard:

Nach unserem Launch am 23. September, haben wir weiter evaluiert, wann wir das gewertete Spiel in Diablo 2: Resurrected einführen. Wir haben noch kein konkretes Datum, dass wir mitteilen können, aber es ist eine Priorität fürs Team, während wir weiterarbeiten. Wir wissen, dass viele Spieler danach lechzen, den Namen ihres Charakters auf die Rangliste zu schreiben, um sich ihren Platz in der Ruhmeshalle zu sichern.

Von Diablo-Chef, Rod Fergusson, hieß es am 11. August: Man wolle erst sicherstellen, dass Diablo 2 stabil läuft, bevor man eine Rangliste aktiviert. Doch sobald sich alles beruhigt hätte, würde man Details veröffentlichten (via twitter ).

