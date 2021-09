Spieler trainieren jetzt schon hart für das große Rennen in Diablo 2 Resurrected

Der Release von Diablo 2 Resurrected steht noch aus, aber schon jetzt bereiten sich einige Spieler auf den Launch vor – indem sie das 21 Jahre alte Original spielen. Das hat sogar einen Grund, denn sie wollen die ersten im „World First Race“ sein.

Was ist das für ein Rennen? Die eigentlich aus dem MMORPG bekannte Profi-Gilde Method hat zusammen mit dem Twitch-Streamer MrLlamaSC ein „Race to World First“ in Diablo 2 Resurrected geplant.

Dabei geht es darum, als erster auf der Welt alle 5 Akte von Resurrected abzuschließen, alle Bosse zu töten und im Anschluss sämtliche besonders herausfordernde Über-Bosse zu besiegen. Die Teilnehmenden müssen sich dabei vom normalen Modus, über den Alptraum- bis hin zum Höllen-Modus vorarbeiten.

Einer der Teilnehmer ist MrLlamaSC selbst, ein Speedrunner und der aktuell größte Twitch-Streamer zu Diablo 2 (via sullygnome.com). Der hat im Mai bereits auf sich aufmerksam gemacht, als er nach über 4 Jahren endlich den „Heiligen Gral“ gefunden hat.

Wie trainieren die Leute? MrLlamaSC zockt im Moment zusammen mit einigen anderen Streamern das alte Diablo 2 durch – so schnell es geht. Da Resurrected an den Inhalten nichts ändert, wird auch der Ablauf im Remaster nahezu identisch sein, auch wenn es andere Änderungen gibt.

So lernen der Streamer und sein Team die besten Routen auswendig oder nutzen einige Tricks, um schneller zu sein. Etwa sucht MrLlamaSC mit seiner Zauberin nach einem bestimmten Ort, weil diese sich teleportieren kann. Dann öffnet er dort ein Portal zur Stadt und seine Team-Mitglieder folgen nach.

In einem der Testläufe brauchte das Team weniger als 3 Stunden und 30 Minuten für die Challenge. Wenn sie es zum Release von Resurrected ebenfalls so schnell schaffen, dürften die meisten „normalen“ Spieler zu dieser Zeit wohl gerade noch in Akt 2 stecken. Das volle Video haben wir hier für euch eingebunden:

Das Titelbild stammt aus dem Ankündigungs-Video von Method.

WoW-Gilde veranstaltet „World First“ – Wann geht’s los?

Wann startet Diablo 2 Resurrected? Der Release des Remasters ist am 23. September um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Ihr könnt dann Diablo 2 Resurrected auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch mit bis zu 8 Spielern im Koop spielen (4 auf Switch).

Das World First Race wird zur gleichen Zeit starten und ihr könnt es auf dem Twitch-Kanal von Method verfolgen. 3 Stunden zuvor startet bereits eine Pre-Show. Mehr Infos zum Event findet ihr auf der offiziellen Website der Gilde (via method.gg).

Crossplay wird es zwar zu Release erst einmal nicht geben, dafür aber Cross-Progression. Fortschritte werden also zwischen den Plattformen übertragen, wenn ihr Resurrected auf mehreren Konsolen spielt.

Wie geht es danach weiter? Diablo 2 bot früher schon die sogenannte „Ladder“, vergleichbar mit den Seasons im aktuellen Diablo 3. Dort erstellt ihr euch jedes Mal einen neuen Charakter und vermutlich wird es auch dort häufiger zu „World First“-Rennen kommen, an denen auch ihr problemlos teilnehmen könnt.

Der Content von Resurrected ist dagegen eigentlich abgeschlossen. Neue Inhalte sind nicht direkt geplant, aber auch nicht ausgeschlossen. Die Entwickler sagen, es hängt mitunter davon ab, wie gut Diablo 2 bei euch ankommt:

