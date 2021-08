Blizzard will bei Diablo 2 Resurrected ein Feature aus Diablo 3 übernehmen

Diablo 2: Resurrected bekommt einige Neuerungen und Änderungen im Vergleich zur originalen Version aus dem Jahr 2000. Eine davon diskutiert der Diablo-Chef im Moment mit seinem Team und sie kommt erstaunlich gut an.

Was ist das für ein Feature? Es geht um den persönlichen Loot in Diablo 2. Nach dem Ende der Beta von Diablo 2 diskutieren Fans nun, was sich noch alles verbessern könnte. Darunter auch die Verteilung von Beute.

Normalerweise fällt Beute im Spiel für alle Spieler in der Runde und es gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Derjenige, der zuerst aufhebt, kann die Beute also für sich beanspruchen.

Mit persönlichem Loot ist das nicht mehr möglich. Jeder sieht dann nur noch die Gegenstände auf dem Boden, die auch für ihn gedacht sind. Dadurch bekommt jeder seine eigene Beute. Handeln könnt ihr aber natürlich immer noch.

Kommt das Feature sicher? Nein, im Moment sind die Entwickler dabei, zu überlegen, ob und wie sie den persönlichen Loot implementieren sollen. Der Diablo-Chef Rod Fergusson sagt sogar, dass Perso-Loot frühstens nach Release erscheinen würde (via Twitter.com).

Trotzdem sind sich selbst Hardcore-Fans des Spiels sicher, dass die Änderung eine gute ist. Denn sie behebt eines der größeren Probleme von früher.

Gameplay aus der Alpha von Diablo 2: Resurrected.

Spieler sagen: Warum nicht? Dann aber richtig

Warum kommt die Änderung gut an? Früher gab es in Diablo 2 große Probleme mit Bot-Nutzern. Diese haben durch Drittprogramme Gegenstände automatisch aufgesammelt und das so schnell, dass kein menschlicher Spieler reagieren kann.

Besonders in öffentlichen Spielen ist das ärgerlich, wenn in den berühmten Baal-Runs plötzlich alle Items von einem Ninja-Looter weggeschnappt werden. Persönlicher Loot würde hier Abhilfe schaffen.

Wie soll der persönliche Loot umgesetzt werden? Auf reddit wird der Vorschlag unter Fans rege diskutiert. Der entsprechende Thread hat mittlerweile über 600 Kommentare (via reddit.com). Viele wollen zwar keine (großen) Änderungen an Diablo 2, wären mit dem persönlichen Loot aber einverstanden.

Wichtig sei vor allem, dass die Option als solche kommt: eine Option, die sich ein und ausschalten lässt. Auch sei wichtig, dass sich dadurch nichts an der Beute ändere. Solange die Berechnung gleich bleibe, sei die Idee gut.

Sicher wäre es ärgerlich, wenn dann viele Kills lang trotzdem nichts droppt. Noch ärgerlicher wäre es aber laut der Fans, wenn Bot-Nutzer den Loot abgreifen. Vor allem für öffentliche Spiele wird das Feature begrüßt.

Konsolen müssen übrigens vorerst ohne die beliebte Lobby-Funktion in Diablo 2: Resurrected auskommen. Besonders hier wäre es also in öffentlichen Spielen von Vorteil, persönlichen Loot zu nutzen, um Fairness zu gewährleisten.

Perso-Loot und mehr – Was ändert sich noch?

Diablo 2 hat im Vergleich zum Original eine Reihe von Änderungen bekommen, darunter größere Lager, die sich auch von mehreren Charakteren des Accounts nutzen lassen. Auch die sind mehr oder weniger aus Diablo 3 übernommen.

Die größte Änderung ist natürlich das Grafik-Update inklusive der überarbeiteten Cinematics, die ebenfalls alle neu aufgelegt wurden.

Das überarbeitete Cinematic zum ersten Akt.

Dazu kommen einige Komfort-Änderungen wie eine bessere Verbindung, automatisches Aufsammeln bestimmter Items und Controller-Unterstützung auf PC. Nach Release werden möglicherweise noch weitere Funktionen angepasst.

Diablo 2: Resurrected erscheint am 23. September für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. MeinMMO-Autor Gerd Schuhmann ist sich jedoch nach dem Beta-Test sicher: „Ihr denkt, dass ihr das wollt – aber ihr wollt es nicht“