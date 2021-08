Diablo 2 Resurrected: „Ihr denkt, dass ihr das wollt – aber ihr wollt es nicht“

Nach 20 Jahren ist Diablo 2 wieder da. Die Neuauflage Diablo 2 Resurrected war in einer Beta zu spielen. Unser Autor Schuhmann sagt: Das, was Blizzard vor 5 Jahren bockig zu WoW Classic sagte, trifft für mich bei Diablo voll zu. Manche Dinge sollten in der Vergangenheit bleiben.

Es gibt drei Sätze, für die Blizzard bekannt ist:

„Es ist fertig, wenn’s fertig ist“

„Habt ihr Jungs denn keine Handys?“

„Ihr denkt, dass ihr das wollt – aber ihr wollt es nicht“

Den letzten Satz („You think you do, but you don’t”) sagte der später Blizzard-Chef, J. Allen Brack, 2016 auf der BlizzCon, als ihn ein WoW-Fan fragte, ob Blizzard denn alte WoW-Erweiterungen zurückbringen würde.

Brack sagte:

Wisst ihr noch, wie das damals war, als ihr in einer Stadt standet und ständig spammen musstet: Ich brauch einen Tank, ich brauch einen Tank, ich brauch einen Tank. Nein, daran erinnert ihr euch heute nicht mehr, weil ihr heute nur einen Knopf drückt und im Dungeon steht. Ihr wollt diese Zeit nicht zurück.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Damals hatte sich Blizzard mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, wieder ein „Spiel von früher zu machen“, weil man sich sicher war: In den 10 Jahren seit WoW Vanilla haben wir so viele Fortschritte erzielt, unser Spiel ist heute so viel besser als damals.

Brack wurde für seinen Satz stark gescholten. Das sei ja eine Frechheit, dass sich Blizzard anmaßt: Sie würden besser wissen, was die Spieler wollen, als sie selbst.

Diablo 2 Resurrected verhält sich zu Diablo 3 wie sich WoW Classic zu WoW verhält

Die letzten 2 Jahren zeigen tatsächlich: Brack hat sich geirrt. WoW Classic war ein riesiger Erfolg. Viele Leute wollen wirklich, was sie wollen.

WoW Classic war der größte Lichtblick in schwachen Jahren für Blizzard und ein riesiger Geldbringer. Daher hat man sich jetzt kopfüber in Diablo 2 Ressurcted gestürzt und ein engagiertes Activision-Studio zu Blizzard geholt, die vorher schon gute Arbeit an Destiny 2 geleistet hatten, um eine Neuauflage von Diablo 2 zu machen.

Interne Remakes bekommt Blizzard offenbar selbst nicht mehr hin, wie man am furchtbaren Warcraft III Reforged sieht. Angeblich wurde das Team, das dahintersteckt, mittlerweile aufgelöst und auf andere Abteilungen verteilt.

Diablo 2 Resurrected ist gut gemacht. Es verhält sich zu Diablo 3 im Prinzip, wie sich WoW Classic zum heutigen WoW verhält. Es ist 15 Jahre älter, wirkt irgendwie authentischer und rauer – und es fehlen die Komfort-Funktionen und die Weiterentwicklung der letzten 15 Jahren.

Ich hab Diablo 2 vor 20 Jahren geliebt und genossen. Jetzt am Wochenende hab ich die Beta genutzt, um wieder reinzuschauen. Ich sag’s gleich: Ich hab’s nicht lange durchgehalten.

Die Closed Beta von Diablo 2 Resurrected ist vorbei – Das sagen die Spieler zum Abschluss

Für mich trifft der Satz von Brack völlig zu. Ich kann Diablo 2 nicht spielen, ohne die Komfort-Funktionen zu vermissen, an die ich mich Jahre später in Diablo 3 gewöhnt habe.

Ich finde es furchtbar, dass ich Skills nicht länger über die F-Tasten direkte rausballern kann, sondern sie mit den F-Tasten auf die Maustaste und dann erst aktiviere.

Ich möchte mich nicht erst, zig Stunden durch ein lahmes Early-Game prügeln, bis ich dann die Vielfalt bei Skills und Items bekomme, die ich halbwegs gewohnt bin.

Ich will Items nicht erst identifizieren müssen, um zu wissen, ob sie gut sind oder nicht und um sie später zu verwenden.

Ich will nicht ständig in die Stadt zurück müssen, um zu entscheiden, welchen Loot ich nehme, welchen ich verkaufen und welchen ich einlagere.

Ich will nicht Tränke in meinem Inventar rumschieben müssen, wenn’s dafür schon seit Jahren viel bessere Lösungen gibt.

Und ich will nicht, dass eine Quest daraus besteht, einfach alle Monster in einem Verlies zu töten, in das ich zufällig hineingestolpert bin.

Ich hab das alles vor 20 Jahren gemacht, ich hab das auch gern gemacht, aber die Zeit von Diablo 2 war für mich damals schon vorbei. Ich hatte in den Jahren danach, als ich MMORPGs entdeckte, nie wieder das Bedürnifs noch mal Diablo 2 zu spielen.

Erst 15 Jahre später, kam ich bei Diablo 3 wieder auf den Geschmack, hier überzeugte mich dann die kondensierte Jagd nach Loot und dem besten Build.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GameStar Inhalten widerrufen

Im Kern ist Diablo 2 ein Glücksspiel-Automat, an dem man ständig zieht und der Loot ausspuckt. Das ist eine Mechanik, die für mich funktioniert und mir Spaß macht. Aber ich möchte, dass das Genre voranschreitet, neue Ideen bringt, mich mit schneller Action und cleveren Builds begeistert.

Kurz gesagt: Ich möchte Diablo 4, Lost Ark oder Path of Exile 2 spielen und kein Game, an dem ich mich vor 20 Jahren schon satt gezockt habe..

Diablo 2 Resurrected wirkt auf mich ein bisschen so, wie wenn 2021 der Ultra-High-End-Fernseher kaputt geht und man wieder mit dem Röhrenbildschirm schauen muss. Ja, es ist puristisch und irgendwie entschleunigt und das kann auch Spaß machen und ich verstehe jeden, der sagt: „Früher war alles besser und die Zeit geht jetzt so schnell vorbei und heute ist alles so bunt und laut und nervt“, aber meinen Geschmack trifft Diablo 2 Ressurcted einfach nicht.

Daher kann ich Brack heute gut verstehen.

Wer sich selbst ein Bild von Diablo 2 Ressurcted machen möchte, hat bald wieder die Gelegenheit dazu:

Open Beta zu Diablo 2 Resurrected startet bald – So startet ihr den Preload und seid dabei