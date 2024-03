2024 ist das beste Jahr, wenn ihr Spiele wie Diablo liebt

Diablo 4 hat sich mit riesigem Erfolg im letzten Jahr als neuer Platzhirsch im Hack’n’Slay-Genre etabliert. Jetzt gibt es aber 2 Kontrahenten, die auf den Thron geiern: Last Epoch und Path of Exile 2. MeinMMO-ARPG-Experte Benedict Grothaus erklärt, warum ihr als Spieler 2024 das beste Jahr seit den frühen 2000ern erlebt.

Erinnert ihr euch noch an früher, als die ganzen tollen Spiele erschienen sind? Kurz nach dem bahnbrechenden Erfolg von Diablo kamen Diablo 2, Sacred, Dungeon Siege und später Divine Divinity, Titan Quest und Torchlight. Alles wundervolle Titel, die für ewig viele Spielstunden an Spaß gesorgt haben. Und dann? Plötzlich nichts mehr.

Wir hatten vor Diablo 4 eine ziemliche Flaute im ARPG-Bereich, zumindest wenn es um klassische, isometrische Hack’n’Slays im Stil von Diablo geht. Grund dafür dürfte sein, dass neue Technologien beliebter wurden. Es gab mehr 3D, das ARPG-Genre ist auf Spiele wie Dark Souls und Monster Hunter umgestiegen.

Nur ein paar wenige Spiele haben noch die Stellung gehalten. Diablo 3 und Path of Exile beherrschten jahrelang den Markt. Lediglich Wolcen war irgendwie ein großer Ausreißer, der jedoch recht schnell wieder versiegt ist. Die meisten Hack’n’Slays kamen aber nie groß durch.

Jetzt ist 2024 und wir haben nach nicht einmal 3 Monaten schon die besten Ankündigungen, die sich ein Fan von Diablo und Co. nur wünschen kann. Das Jahr ist jetzt schon hervorragend und wird nur noch besser.

3 starke Spiele, die sich für jeden ARPG-Fan lohnen

In diesem Jahr kommen 3 neue, vielversprechende Hack’n’Slays raus, bekommen neue Erweiterungen oder sind bereits erschienen. Ihr werdet das ganze Jahr über so viel zu zocken haben wie schon seit Jahren nicht mehr:

Path of Exile 2 ist im Moment die große Hoffnung für viele Fans. Der Vorgänger gilt als DER Konkurrent für Diablo, wenn auch deutlich zu schwer für die meisten Casuals. Teil 2 ist nach ersten Anspiel-Tests genauso düster wie Diablo, aber nicht mehr ganz so komplex wie Teil 1. Ein konkreter Release steht noch aus, aber ihr könnt bereits im Juli 2024 die Beta spielen.

Last Epoch ist schon erschienen und beherrscht gerade das Genre auf Steam. Hunderttausende zocken das neue ARPG und sind begeistert. Für viele ist Last Epoch das perfekte Mittel zwischen dem zu komplexen Path of Exile und dem zu leichten Diablo 4. Es ist jetzt in Version 1.0 erschienen und verspricht für die nächste Zeit Patches und Änderungen, um noch besser zu werden. Es gibt sogar schon Pläne, um das beste Spiel des Genres zu werden.

Der „Big Player“ Diablo 4 zieht sich gerade durch Season 3 und feilt seit Release an Verbesserungen. 2024 steht dann endlich Vessel of Hatred an, die erste Erweiterung mit neuem Gebiet, neuen Skills und neuer Klasse. Trotz aller Kritik ist Diablo immer noch der König des Genres mit Millionen Spielern, die traditionell vor allem zu neuen Seasons und Erweiterungen die Server stürmen.

Dauerhaft guter Content, wenn alles richtig läuft

Was 2024 nun so besonders macht, ist, dass sich Path of Exiles, Last Epoch und Diablo 4 um die Spieler streiten werden. Anders als vor 20 Jahren werden die Spiele nicht einfach verkauft und danach vielleicht noch mit Erweiterungen versehen.

Alle 3 Titel sind Service-Games, die über Jahre hinweg funktionieren wollen und euch mit neuen Inhalten versorgen, um euch zu binden. Im Regelfall sind das etwa 3 Monate pro Season plus ein paar Events oder Patches zwischendurch.

Ihr könnt dabei so gut wie nur gewinnen:

Im besten Fall gibt es eine Art Rotation, bei der sich Seasons nur bedingt überschneiden und ihr jeweils einen Monat lang im aktuell neusten Content verbringen könnt, ehe das nächste Spiel ruft.

Im schlechtesten Fall sind zwei der drei Spiele gerade so lahm, dass ihr ein drittes zum Ausweichen habt, bis die Konkurrenz wieder aufgeholt hat.

Es kann natürlich passieren, dass sich die 3 Spiele so sehr gegenseitig zermartern, dass am Ende gar nichts mehr Gutes für Spieler dabei rauskommt. Das halte ich allerdings für ziemlich unwahrscheinlich. Schon Path of Exile und Diablo haben früher gezeigt, dass sie sehr gut voneinander lernen können und stetig besser werden. Mit Last Epoch ist nun noch mehr Anreiz dazu da.

Anders als die Diskussionen auf Reddit und Co. vielleicht vermuten lassen, braucht das Genre aber gar keinen einzelnen König. Mit den 3 Titeln ist euch so viel unterschiedlicher Content geboten, dass ihr jederzeit genau das spielen könnt, auf was ihr gerade Bock habt. Besser kann es kaum noch werden.