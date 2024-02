Diablo 4 bekommt einen DLC: die „Vessel of Hatred“ Erweiterung. Ein Experte hat sich nun nochmal ein Datamining dazu genauer angeschaut.

Was ist zur Erweiterung von Diablo 4 bekannt? Sicher ist bislang eigentlich nur, dass die neue Erweiterung „Vessel of Hatred“ heißen wird und eine neue Klasse bringt, die so noch nicht in Diablo zu sehen war. Das bestätigte Blizzard im Rahmen der BlizzCon.

Die Erweiterung soll Ende 2024 veröffentlicht werden, im Sommer 2024 ist eine nähere Vorstellung geplant.

Ein Experte betont, dass es im Datamining eine detaillierte Liste gibt, die man sich nochmal anschauen sollte. Auch einen Trailer zur Erweiterung gibt es, den ihr euch hier anschauen könnt:

Experte betrachtet Datamining: Offiziell ist bislang wenig bekannt, doch bereits vor einigen Monaten gab es ein großes Datamining, das für viel Aufmerksamkeit in der Community sorgte.

Dieses Datamining hat sich der Diablo-Experte „Rob2628“ nun nochmal vorgenommen. Denn in Folge der Aussagen, die auf der BlizzCon 2023 getroffen wurden, und auch angesichts der bestätigten Inhalte der aktuellen Season 3, die teilweise ebenfalls geleakt wurden, habe der Leak von damals nochmal mehr Glaubwürdigkeit bekommen.

Deshalb hat sich „Rob“ nochmal die große Liste an Code vorgenommen und sortiert, welche Informationen daraus besonders spannend sein könnten und diese in einer Liste festgehalten (via google docs).

In seinem Video spricht er außerdem über seine Gedanken dazu. Die wichtigsten Punkte fassen wir unten zusammen.

Sein Video könnt ihr euch hier anschauen:

Was sagt Rob zu Spiritborn, Mercenarys, Raids und Klassen?

Der Experte betont, dass es tausende Codezeilen wären, die damals geleakt wurden. Darin verbergen sich aus seiner Sicht Hinweise, die zeigen, wie die neue Erweiterung aussehen könnte.

Aber: Er betont auch, dass es sich um frühe Daten handelt. Ob und in welcher Form die Inhalte ins Spiel kommen, ist völlig offen.

Zum Spiritborn, der neuen Klasse

Der Spiritborn: Das ist voraussichtlich der Name der neuen Klasse, die im DLC hinzukommt. Rob erwähnt die Blizzcon, wo viel über eine „naturbezogene Klasse“ gesprochen wurde. Der Spiritborn scheint eine Gleve-führende Figur mit Flügeln zu werden, die einhändig kämpft, Schilden und andere Einhandwaffen nutzt.

Die im Code genannten Zeilen weisen zudem auf Fähigkeiten hin, die Fledermausschwärme, Flug-Angriffe und einen „Forest Guardian“ einbeziehen.

Zu Mercenarys, also Söldnern

Rob geht davon aus, dass man neue Begleiter, die “Mercenarys” bekommen kann. Die hätten mehrere Klassen, der Code gibt Hinweise auf Klassen wie „Shieldbearer“, „Berserker Crone“, was eine Berserker-Art wäre, „Cursed Child” als magische Klasse, „Bounty Hunter“ als Fernkämpfer, „Scholar“ sowie „Maiden and Mongrel“.

Rob vermutet auch, dass der Seneschall, das aktuelle Konstrukt, eine Art Testlauf dafür ist.

Neue Skills

Der Code gibt Hinweise aus neue Skills für die alten Klassen: So könnte man wohl nicht nur die neue Klasse kriegen, sondern auch neue Fähigkeiten für die bekannten.

Der Zauberer etwa könnte einen Skill namens „Familiar“ bekommen, der aus Sicht von Rob eine Art Beschwörung sein könnte, die einem folgt. Der Barbar soll „Weapon Throw“ bekommen, wobei man die Waffen werfen könnte. Dadurch könne sich ein Fernkampf-Barbar ergeben.

Der Rogue könnte eine „Riposte“ kriegen, was auf einen Nahkampfangriff hinweisen würde, und beim Druiden wird ein “Rock Ball” genannt. Zudem spricht Rob neue passive Fähigkeiten an, die die alten Klassen kriegen könnten.

Neue Gebiete und Boss

Generell seien Dinge wie die neue Zone in dem Leak damals auch aufgetaucht, und jetzt bestätigt. Das Dschungel-Thema wird auch im Trailer schon gezeigt, was dem Datamine mehr Glaubwürdigkeit gibt, so Rob.

Darin sind Orte wie die Kanalisation von „Kurast“, der Ort „Travincal“ aus Diablo 2 sowie “Durance” zu finden. Das könnte laut Rob für „Durance of Hate“ stehen, was auf Mephisto als möglichen Boss hinweist, da dieser dort residiert. Mephistos Stimme ist auch im Trailer zu hören, das würde also passen.

Außerdem scheint es eine neue Monster-Klasse, die „Lacunis“ zu geben.

Raids und PvP

Rob betont, dass sich im Code viele Hinweise auf Raids und Bossfähigkeiten finden, die mögliche Endgegner mitbringen könnten. Er sieht unterschiedliche Schwierigkeiten, eine Multiplayer-Komponente und beispielsweise den Namen „Khazra Raid“.

Und auch ein PvP-Element wird erwähnt, wobei Rob davon ausgeht, dass diese nur getestet wird und möglicherweise wieder entfernt wird.

Aber grundsätzlich gilt, dass man das Datamining weiterhin mit einer gewissen Skepsis betrachten sollte. Schließlich ist offen, was letztlich im DLC erscheint. Hier werden wir wohl warten müssen, bis es weitere Infos gibt – möglicherweise im Sommer.

Derzeit ist in Diablo 4 erstmal die Season 3 gestartet.