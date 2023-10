Spieler findet Hinweise zur 1. Erweiterung von Diablo 4, sieht aus wie eine Reise zurück nach Diablo 2

Nach dem Start von Season 2 finden sich offenbar schon einige Infos zur ersten Erweiterung von Diablo 4 in den Spieldateien. Dataminer haben sich angesehen, was es für Neuerungen gibt und sind auf interessante Hinweise gestoßen.

Das wissen wir zur neuen Erweiterung:

Diablo 4 soll neben kostenlosen Seasons und Updates auch kostenpflichtige Erweiterungen bekommen. Davon steht vermutlich eine jährlich an. Die 1. Erweiterung erschiene damit 2024.

Laut Hinweisen soll diese Erweiterung den Titel „Lord of Hatred“ tragen. Diesen Beinamen hat auch Mephisto, der Vater von Antagonistin Lilith, den ihr ebenfalls in Diablo 4 treffen könnt.

Die Story soll offenbar zurück zu Gebieten in Diablo 2 gehen, genauer: nach Kurast, der Hauptstadt von Kehjistan. Dort konnte man in Diablo 2 damals Mephisto finden.

Die neue Klasse trägt wohl den Namen „Spiritborn.“ Außerdem gibt es Hinweise zu einem Söldner-System, Raids und Runenwörtern, die schon zu Release im Spiel sein sollten.

Wie zuverlässig sind die Infos? Da Datamining niemals ganz zuverlässig ist, solltet ihr die neuen Hinweise mit einer guten Portion Skepsis genießen. Dennoch ist gerade die Thematik um Mephisto schon früher von Experten für wahrscheinlich erklärt worden.

Durch die Verbindung zu Lilith und das Ende der Kampagne von Diablo 4, klingt ein Wiedersehen mit dem Großen Übel plausibel. Auch die Verbindung zu Kehjistan wurde schon angedeutet, da Meshif in der Story von Diablo 4 auftaucht. Der Seemann ist in Kurast geboren worden. Dazu wurden bereits Zonen gefunden, die direkt an Kehjistan angrenzen.

Zudem geht Blizzard mit Diablo 4 ohnehin in die Richtung „von früher“ und versucht, das Gefühl von Diablo 1 und 2 einzufangen. Da würde es passen, wenn für die Nostalgie ein Wiedersehen mit Inhalten aus älteren Teilen stattfindet.

Es ist aber auch möglich, dass es sich hier schlicht um gestrichene Inhalte handelt. Da Mephisto ohnehin im Spiel ist und auch Runen geplant waren, kann es sein, dass hier Überbleibsel gefunden wurden und keine kommenden Inhalte.

Anders als Erweiterungen erkunden Seasons Neben-Stränge der Story. Gerade geht es um Vampire:

„Spiritborn“ – Doch kein Paladin in Diablo 4?

Das größte Fragezeichen an den neuen Hinweisen ist allerdings die Klasse „Spiritborn“, zu Deutsch etwa: Geistgeborener. Es gab bereits viele Gerüchte und Überlegungen zur neuen Klasse, wobei zwei Theorien bisher am plausibelsten waren:

Für eine „dunkle“ Klasse sprach dabei vor allem, dass sie in die Story rund um Lilith passen würde. Ein Paladin/Kreuzritter würde sowohl die Lücke einer fehlenden heiligen Klasse als auch eines Platten- und Schildträgers füllen. Im Interview wurde der Paladin sogar quasi bestätigt.

Um was es sich beim „Spiritborn“ am Ende wirklich handeln wird, wissen wir noch nicht. Der Name klingt eher wie ein Platzhalter und würde am ehesten zu einer Art Mönch wie aus Diablo 3 passen, die „Spirit“ als Ressource genutzt haben.

Konkrete und bestätigte Infos zur ersten Erweiterung und was sie beinhalten wird, werdet ihr vermutlich erst zur BlizzCon 2023 erhalten. Die steht am 3. November an:

