Wann kommt die Diablo 4-Erweiterung? Diablo-Profi ordnet Gerüchte ein

Am 17. Oktober startet Diablo 4 in die zweite Season. Bekannt ist zudem bereits, dass das Game jährliche Erweiterungen erhalten soll. YouTuber und „Diablo 4“-Experte Rhykker hat sich der Gerüchte darum angenommen und einige erstaunliche Erkenntnisse geteilt.

Blizzard plant für Diablo 4 jährliche Erweiterungen zu veröffentlichen. Dies bestätigte Blizzards Franchise Manager Rod Fergusson im September in einem Interview mit Dexerto. Die DLCs sollen die vierteljährlichen Seasons ergänzen, deren zweite am 17. Oktober starten wird.

YouTuber und Diablo 4-Experte Rhykker hat nun in einem Video Hinweise darauf zusammen getragen, dass die Community gar nicht mehr allzu lange auf die neue Erweiterung warten muss: Laut Rhykker ist die Erweiterung nicht mehr nur in Entwicklung, sondern bereits für intensive Playtests bereit .

Rhykker entdeckt 2.0-Version auf Blizzard-Servern

Das Update im Content Delivery Network

Worauf basiert die Prognose von Rhykker? Laut Blizztrack wurde einer von Blizzards internen Testbereichen für Diablo 4 auf Version 2.0 geupdated. Blizztrack zieht sich Daten aus dem Blizzard-internen „Content Delivery Network“ (CDN).

Was sind Content Delivery Networks? CDNs sind Netzwerke aus regional verteilten und via Internet verbundenen Servern. Sie stellen Speicher- sowie Auslieferungskapazitäten aus auf hohen Traffic ausgelegter Infrastruktur zur Verfügung. Im Falle von Gaming-Firmen wie Blizzard werden CDNs genutzt, um zum Beispiel Patches aufzuspielen oder eben auch Erweiterungen für Playtests zur Verfügung zu stellen.

Rhykker ist die vergangenen Updates durchgegangen und hat festgestellt, dass sich die Alphas, Server-Tests und Beta-Wochenenden mit entsprechenden Versions-Updates auf Blizztrack zusammenführen lassen. Dabei handelte es sich um Pre-Launch-Versionen mit Nummerierungen wie 0.9. Die Launch-Version war 1, während das Game aktuell auf Version 1.1.4 läuft.

Der aktuelle Versionsstand am 4. Oktober 2023 um ca. 14 Uhr

Es ist absolut unüblich, für kleine Patches und Bug-Fixes den großen Nummernpräfix anzupassen. Ein Update auf 2.0 deutet daher auf einen vergleichsweise großen Content- und Versionssprung hin. Auch Diablo 3 wurde erst mit dem ersten DLC zu Version 2.0.1.

Rhykker schlussfolgert aus dem Update auf 2.0, dass das erste DLC bereits so weit in der Entwicklung vorangeschritten ist, dass eine frühe Version bereit für erste Playtests durch ausgewählte Personen ist.

Ein Blick in die Vergangenheit

Nachfolgend geht Rhykker die Erweiterungen für Diablo 2 und Diablo 3 sowie deren Inhalte durch:

Diablo 2 wurde ein Jahr nach Veröffentlichung mit Lord of Destruction erweitert. Zu den neuen Inhalten gehörten Akt 5, zwei neue Klassen und eine Menge neue Features.

Die Erweiterung Reaper of Souls für Diablo 3 hingegen erschien zwei Jahre nach dem Launch des dazugehörigen Hauptgames. Auch diese Erweiterung brachte einen fünften Akt für die Story, den Abenteurermodus und der Loot-Drop wurde überholt. Leider brachte die Erweiterung nur eine neue Klasse. Der Release war auch der Konsolen-Launch des Games.

Laut einer geleakten Produktpalette war eine zweite Erweiterung mit dem Codenamen “The King in the North” für Diablo 3 geplant. Features, die dafür bereits in Entwicklung waren, wurden schlussendlich via Patches und DLCs veröffentlicht.

Im Hinblick darauf, dass frühere Erweiterungen ein bzw. zwei Jahre in Entwicklung waren und auf die Tatsache, dass Spieleentwicklung heute länger dauert als früher, geht Rhykker von einer weniger umfangreichen Erweiterung aus, als es noch Reaper of Souls für Diablo 3 war.

Demnach erwartet er folgende Features:

Ca. 25 % mehr Content für das Spiel inklusive einer neuen Story, analog des jeweils fünften Akts für Diablo 2 und Diablo 3

eine neue Klasse

Eine Map-Erweiterung

Neue Skills für bestehende Klassen

Ein Äquivalent zu Kanais Würfel

Runenwörter

Der YouTuber gibt abschließend noch mit, dass die von ihm angesprochenen Punkte natürlich auch via Patches oder Seasons kommen könnten.

Rhykkers Story- und Map-Predictions

Rhykker hat zusätzlich zu seinen generellen Vermutungen zum Erscheinungstermin und dem Umfang der ersten Erweiterung auch Vorschläge, wie sich die Geschichte und Weltkarte von Diablo 4 weiterentwickeln könnten.

Achtung Spoiler: Im Folgenden finden sich leichte Spoiler für die Hauptstory von Diablo 4. Nach dem zweiten gelben Kasten geht es Spoiler-frei weiter.

Für Rhykker ergibt es am meisten Sinn, wenn die Weltkarte von Diablo 4 in Richtung Süden des aktuell bespielten Kontinents erweitert würde – statt gen Osten. Zum einen sei es sinnvoll, in den gleichen und noch nicht in früheren Diablo-Spielen besuchten Landen zu bleiben. Zum anderen erwartet er hier den nächsten großen Gegner: Mephisto.

Bislang haben alle Diablo-Spiele in der Welt Sanctuary stattgefunden. Diablo 4 spielt sich im Norden des östlichen Kontinents ab.

Mephisto befand sich noch in Akt 3 von Diablo 2 in Kurast. Die Gegend befindet sich direkt südlich der aktuell bespielbaren Diablo 4-Weltkarte. Zudem betritt der Charakter Neyrelle gegen Ende des Spiels ein Schiff. Aufgrund der aktuellen Story-Implikationen nimmt der YouTuber an, dass sie nach Kurast reist.

Zuletzt stellt er die Theorie in den Raum, dass die erste Erweiterung mit der Wiederbelebung von Diablo höchstpersönlich enden könnte.

Achtung Spoiler – Ende: Ab hier geht es Spoiler-frei weiter.

Als neue Klasse vermutet er ein Diablo 4-Äquivalent eines Paladins. Warum das sogar sehr wahrscheinlich ist, erklärt euch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus:

Wann rechnet Rhykker also mit der Erweiterung für Diablo 4?

Aufgrund der Verfügbarkeit einer Version 2.0 für Diablo 4 vermutet Rhykker den Release bereits im Sommer 2024. Dementsprechend geht er auch von größeren Ankündigungen zur Blizzcon 2023 aus.

Ein Wermutstropfen: Vergangene Erweiterungen für Diablo-Spiele haben das jeweilige Base-Game noch einmal aufpoliert und verbessert. Diablo 4 ist jedoch erst am 5. Juni 2023 erschienen. Eine Erweiterung, die sich bereits vier Monate später in einem testbereiten Zustand befindet, wird laut Rhykker das gesammelte Community-Feedback nicht allumfassend berücksichtigen können.

Seid ihr bislang mit Diablo 4 zufrieden? Gibt es für euch ein Feature, dass eine Erweiterung unbedingt beinhalten sollte? Lasst uns eure Wünsche in den Kommentaren da.

