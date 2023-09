BlizzCon 2023: Erste Einblicke in Highlights, Mounts und Goodies der Messe

Die BlizzCon lockt auch in 2023 wieder mit einigen Highlights. Einen ersten Blick auf die Goodies und sogar ein Reittier gab es schon jetzt.

Die BlizzCon 2023 ist nur noch knapp 5 Wochen entfernt und Blizzard hat damit begonnen, erste Einblicke in das zu geben, was uns bei der Hausmesse erwartet. In einer ersten Infografik bekommen wir nicht nur die wohl wichtigsten Ereignisse zu sehen, sondern können auch einen kleinen Blick auf die Goodies erhaschen, die es für Besucher vor Ort und Online gibt.

Wir verraten euch, was zur BlizzCon bereits bekannt ist.

Wann findet die BlizzCon 2023 statt? Die BlizzCon findet am ersten November-Wochenende statt, also am 3. und 4. November 2023. Wie üblich ist das bei uns in den späten Abend- und Nachtstunden – in der Regel fängt das ab ca. 19:00 Uhr an und geht dann bis tief in die Nacht. Die meisten großen Ankündigungen finden aber traditionell in den ersten Stunden statt.

Die Übersicht zur BlizzCon – viel Konkretes gibt es noch nicht, aber jede Menge Community-Aktivitäten.

Wie läuft die BlizzCon dieses Jahr ab? Im Gegensatz zu den Vorjahren ist das Betrachten der BlizzCon 2023 kostenlos – ja, alles davon. Bisher konnte man immer nur die Eröffnungszeremonie und einige ausgewählte Streams, wie etwa die Turniere, umsonst sehen. Im Jahr 2023 werden aber alle Streams der BlizzCon kostenlos online zur Verfügung stehen. Ihr müsst also kein Ticket kaufen, weder physisch noch virtuell, um der Messe folgen zu können.

Wer “vor Ort” dabei sein will, der muss allerdings tief in die Tasche greifen. Das normale Ticket kostet 300 $ – wer das Luxus-Ticket will, der zahlt sogar 800 $.

Vermutlich wird es auch eine Art “virtuelles Premiumticket” geben, das Ingame-Goodies mit sich bringt – bestätigt ist das aber noch nicht.

Was für Goodies gibt es? Wie üblich gibt es zur BlizzCon auch einige Goodies – manche in physischer Form, andere in digitaler.

Besucher der Messe bekommen offenbar wieder einen Rucksack geschenkt. Ob der, wie in den Vorjahren, auch ein bisschen Merchandise enthält, ist bisher noch nicht bekannt.

Auf WoW-Fans wartet offenbar ein großes Elementar-Reittier, das es in dieser Form noch nicht im Spiel gibt. Es ist naheliegend, dass dieses Reittier auch über ein digitales Ticket erhältlich sein wird.

Weitere Boni und Ingame-Belohnungen werden erst noch in den kommenden Wochen enthüllt.

Was wird auf der BlizzCon angekündigt? Ein paar der Ankündigungen der BlizzCon 2023 sind bereits bekannt:

Overwatch 2 stellt einen neuen Tank-Helden vor.

Warcraft Rumble, das Mobile-Spiel, wird genauer vorgestellt. Viele vermuten eine Release-Ankündigung oder gar direkt den weltweiten Release.

Die „kommenden Inhalte“ für WoW: Dragonflight und WoW: Classic können ausprobiert werden. Während das bei WoW der Patch 10.2 Wächter des Traums ist, könnte das bei WoW Classic eine neue Saison sein.

Abgesehen davon ist aber auch klar, dass Blizzard mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die nächste Erweiterung von World of Warcraft ankündigen und umfangreich vorstellen wird.

Grundsätzlich scheint die BlizzCon allerdings einen eher sozialen Fokus zu haben und einen großen Wert auf Community-Events und Projekte zu lenken, die Zusammengehörigkeit hervorbringen sollen.

Ob das heißt, dass es auf der BlizzCon 2023 dieses Jahr nur wenige Ankündigungen gibt oder man diese noch nicht spoilern will, das erfahren wir Anfang November.

