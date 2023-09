WoW Classic: „Alle Goldseller haben sich über die WoW-Marke gefreut“ – YouTuber deckt Machenschaften der Bots auf

Goldseller ruinieren die Realms in World of Warcraft Classic – aber es ist ein riesiges Geschäft. Und die Community sorgt dafür, dass es immer größer wird.

Goldseller und Bots sind ein Problem in World of Warcraft. Damals noch oft „Chinafarmer“ genannt, kommen Goldfarmer inzwischen aus der ganzen Welt und sind ein lukrativer Zugewinn – manche bauen darum sogar ihre ganze Existenz auf. Kein Wunder, denn ein einziger PC kann gleich mehrere WoW-Accounts parallel laufen lassen und so pro Stunde rund 50 $ verdienen.

Vor allem in Wrath of the Lich King Classic haben die Goldpreise auf einigen Servern sonderbar entwickelt. Normales Spielen ist an vielen Orten gar nicht mehr möglich, denn ein extrem hoher Goldpreis selbst für die einfachsten Materialien ruiniert den Spielspaß. Dazu haben sich „GDKP“-Schlachtzüge etabliert. Wer Beute aus einem Raid will, der muss darauf mit Gold bieten. Im Anschluss wird dann das so eingenommene Gold durch alle Teilnehmer aufgeteilt.

Der YouTuber MetaGoblin hat sich lange Zeit mit der Problematik auseinander gesetzt und mehrere Videos veröffentlicht. Darin erklärt er, warum Botten in WoW so einfach ist, warum die WoW-Marke nicht hilft und auch, warum die Community eine Mitschuld hat, dass es nur noch schlimmer wird.

Warum wird so viel Gold gekauft? Den Hauptgrund dafür sieht der MetaGoblin tatsächlich bei der Community. Denn die habe sich einfach in den letzten 20 Jahren entwickelt. Die Spielerinnen und Spieler, die damals noch Studentinnen und Schüler waren, haben jetzt einen Beruf und oft auch eine Familie.

Wer hier genug Gold im Spiel farmen möchte, um die wöchentlichen Ausgaben für Raids zu decken, der müsste viele Stunden Spielzeit investieren – oder man arbeitet einfach eine Stunde im RL und kauft sich damit das Gold, das man haben will.

Das Problem daran ist auch, dass „Gold farmen“ für die allermeisten kein spaßiger Zeitvertreib ist. Stundenlang die gleichen Mobs zu töten, Erze abzubauen oder Kräuter zu pflücken, das macht nur den wenigsten Spaß.

Was den meisten wiederum Spaß macht, das sind die Raids und Dungeons. Und für die braucht man Gold. Der Schritt zum Goldkauf, egal ob „legal“ über die WoW-Marke oder „illegal“ über Goldhändler ist damit naheliegend.

Warum sich Goldseller über die WoW-Marke freuen

Blizzard hat vor einer Weile die WoW-Marke in Wrath of the Lich King Classic eingeführt. Die begründet dabei war, dass die Marke ein „bewährtes Mittel sei, um Gold-Verkäufe einzuschränken“. In gewisser Weise mag das stimmen, denn ein paar potenzielle Kunden greifen sicher zur „legalen“ Variante, um ihren Account nicht zu gefährden – doch die große Masse tut das nicht.

Dass die WoW-Marke nicht geholfen hat, macht der MetaGoblin alleine an den Preisen für Gold fest. Wer sich Gold über illegale Wege kaufen will, zahlte selbst kurz nach Einführung der Marke nur halb so viel wie beim legalen Angebot.

Gleichzeitig hat die WoW-Marke den Bottern stark geholfen. Denn die haben auf ihren Accounts ohnehin Unmengen an Gold rumliegen und können sich damit ihre Abos kaufen, die sich innerhalb weniger Stunden bereits refinanziert haben.

MetaGoblin vertritt die Ansicht, dass Blizzard die WoW-Marke nur eingeführt hat, damit Blizzard zumindest einen Teil des Geldes abschöpfen kann und selbst ein wenig am Gold-Selling mitverdient. Immerhin verdient Blizzard am ursprünglichen Kauf einer WoW-Marke im Shop.

Wie kann Blizzard der Sache Herr werden? Der MetaGoblin sieht nur wenig Chancen, wie das gelingen kann. Dafür müsste Blizzard vor allem viel mehr Game Master einstellen, die quasi in Echtzeit die Realms nach verdächtigen Aktivitäten untersuchen. Die Bot-Nutzer und Goldverkäufer, mit denen MetaGoblin gesprochen hat, scheinen sich da einig zu sein: Das automatische Erkennungssystem von WoW ist veraltet und Bots fliegen eigentlich nur noch auf, wenn sie wiederholt von anderen Mitspielern gemeldet werden.

Das wiederum passiere aber quasi nur in der offenen Welt. Bots, die vornehmlich in Dungeons unterwegs sind, würden fast nie gesperrt – oder erst bei der nächsten „Bannwelle“, die nur alle paar Wochen geschieht. Bis dahin hat ein Bot-Account mehr als genug Gewinn eingespielt.

Von den Bottern heißt es laut MetaGoblin: „Banns sind nervig, aber mehr auch nicht. Nach 15 Minuten läuft alles wieder wie vorher.“

Wie würdet ihr vorgehen, um den Bots das Handwerk zu legen? Gibt es da überhaupt noch eine Chance?