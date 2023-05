WoW ändert eine Sache an WotLK Classic – Jetzt wollen viele wieder Privatserver

Eine Entscheidung von Blizzard hat viele WoW-Fans in den Zorn getrieben. Manche nennen es den „Untergang von WoW Classic“.

Dass World of Warcraft Classic und auch „Wrath of the Lich King Classic“ einige größere Änderungen durchlebt haben, ist inzwischen ein alter Hut. Doch recht spontan und ohne große Ankündigung hat Blizzard eine Funktion in WotLK Classic aktiviert, die Tausende Spieler zornig macht.

Der Ruf nach Privatservern wird wieder laut, denn Blizzard hat die „WoW-Marke“ auch in WotLK aktiviert.

Was ist die WoW-Marke? Die WoW-Marke ist eine Möglichkeit, mit der man in World of Warcraft Gold im Austausch für reales Geld oder aber Spielzeit im Austausch für Spielgold erhalten kann.

Spielerinnen und Spieler können die WoW-Marke für 20 Euro kaufen und diese dann im Auktionshaus an andere Interessierte verkaufen. Der Käufer erhält daraufhin die Marke und kann diese für 30 Tage Spielzeit einlösen. Der Verkäufer erhält dafür im Austausch dann Gold.

Der Preis der WoW-Marke wird automatisch festgelegt und basiert auf Angebot und Nachfrage.

Im modernen World of Warcraft wurde die WoW-Marke erst später eingeführt, nämlich mit der Erweiterung Warlords of Draenor. Auch hier war die Einführung damals umstritten und sorgte für Diskussionen, wenngleich sie inzwischen im modernen WoW weitestgehend akzeptiert ist.

Kann man Marken zwischen Classic und Retail tauschen? Nein, das ist nicht möglich. Eine in WotLK gekaufte Marke kann auch nur dort verwendet werden. Das ergibt sich alleine schon aus den unterschiedlichen Goldkosten. Während in Dragonflight eine WoW-Marke mit ungefähr 300.000 Gold gehandelt wird, liegt der Einstiegspreis bei WotLK Classic im Bereich von rund 10.000 Gold.

Außerdem kann die Marke aus WotlK lediglich für Spielzeit eingelöst werden, aber nicht für Battle.net-Guthaben.

Im Subreddit zu WoW Classic ist die Hölle los

Unter den Fans kommt dieser plötzliche Schritt ziemlich schlecht an. Für viele ist das dem Anschein nach der „Untergang“ von WoW und WotLK Classic. Besonders im Subreddit von WoW Classic häufen sich Beiträge, die Blizzard wüst beschimpfen und das Ende von WotLK Classic beschwören.

Es wird hitzig diskutiert, ob man damit das Spiel nun „Pay2Win“ gemacht habe. Einige diskutieren darüber, dass man niemals Gold in WoW direkt kaufen können sollte – während andere anmerken, dass man in den letzten Jahren durchgehend Gold kaufen konnte, weil es so viele Bots und Goldseller gab.

Besonders interessant ist auch die Reaktion der Mods im Subreddit. Diese haben ihre „Regel 4“ ausgesetzt. Diese hat es bisher verboten, Privat-Server (auch „Piratenserver“ genannt) zu erwähnen oder zu bewerben. In der Begründung heißt es dazu:

Seit es dieses Subreddit gibt, haben wir eine Regel eingehalten, dass Diskussionen über Privatserver, Cheats und ähnliches verboten sind, solange Blizzard seinen guten Willen zeigt. Der Standard dafür war bisher schon verdammt niedrig, aber heute ist es klar geworden, dass die Maske der Integrität komplett vom Gesicht der Gier gefallen ist. Fühlt euch frei über andere Optionen zu sprechen, um alle Versionen von Classic zu spielen auf eine Art und Weise, die mehr Integrität verspricht als das, was Blizzard zu bieten hat.

Egal wie man zu der Sache steht, Yeetaway1404 fasst die Sache wohl ganz gut zusammen:

„Das ist gerade das lustigste Subreddit des ganzen Internets.“

Was haltet ihr davon, dass Classic nun auch die WoW-Marke hat? Ein guter Schritt von Blizzard? Oder ein weiterer „Sargnagel“, der Classic noch weiter von der ursprünglichen Version entfernt?