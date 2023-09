Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zumindest geschichtlich ist das plausibel. Denn sowohl Azshara als auch Iridikron haben sich inzwischen mit Mächten der Leere verbündet. Das sieht man nicht nur in Cinematics im Spiel, sondern ist auch aus einigen Texten, die man in der Spielwelt finden kann, ersichtlich.

Aber kommen wir zuerst einmal zu dem, was angeblich das Thema der Erweiterung sein soll. In der Vorstellung heißt es:

Insert

You are going to send email to