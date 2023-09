Gibt es nach der Freischaltung noch mehr? Ja. Ihr bekommt zusätzlich ein Spielzeug, das euch für eine Stunde lang in eine “richtige” Man’ari verwandelt – also mit den coolen Teufelsfeuer-Narben. Nachdem ihr die Quest abgeschlossen habt, solltet ihr mit dem Schmied Gaal bei den Krokul sprechen.

Wie wird das geschichtlich erklärt? Geschichtlich schließt sich nur ein sehr kleiner Teil der ehemaligen Legions-Diener den Draenei an. Die allermeisten Man’ari-Eredar sind auch weiterhin der Legion angehörig und versuchen in verschiedenen Kulten mit Sargeras Kontakt aufzunehmen oder selbst die Macht an sich zu reißen.

Was sind Man’ari-Eredar? Die Man’ari sind die Eredar, die damals auf Argus zurückgeblieben sind und sich der Brennenden Legion unter Sargeras, Archimonde und Kil’Jaeden angeschlossen haben. Sie haben das „Geschenk“ der Teufelsmagie (Fel) angenommen und dadurch nicht nur sehr potente Magie erlangt, sondern wurden auch davon verdorben, was oft zu einer veränderten Hautfarbe und anderen optischen Merkmalen führte.

Wie schaltet man Man’ari-Eredar-Anpassungen frei? Dafür müsst ihr lediglich eine kurze Questreihe absolvieren. Für die Questreihe genügt es übrigens, wenn ihr Stufe 70 erreicht habt – es ist unerheblich, ob ihr einen Draenei-Charakter spielt oder irgendein anderes Volk. Sobald ihr Stufe 70 erreicht habt, könnt ihr die Quest „Prophecy Stirs“ annehmen. Diese beginnt normalerweise automatisch. Wenn das nicht der Fall ist, könnt ihr sie vor dem Palast in Sturmwind (Allianz) oder dem Tal der Ehre in Orgrimmar (Horde) starten.

Es war als eines der kleinen Highlights von Patch 10.1.7 Inkarnation des Zorns angekündigt, jetzt ist es endlich da. In World of Warcraft können Spieler ab sofort ihren Draenei einige besondere Anpassungen verleihen, mit denen sie deutlich böser daherkommen. Wir verraten euch, wie ihr heute (13.09.2023) die Anpassungen für die „Man’ari-Eredar“ freischaltet.

Eine neue Quest in World of Warcraft erlaubt es euch endlich, eure Draenei richtig böse zu machen. MeinMMO zeigt euch, wie das geht.

