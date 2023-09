WoW Guide: So schaltet ihr das geheime Mount „Mimirons Sprungdüsen“ frei

Das neue Geheimnis-Reittier Mimirons Sprungdüsen könnt ihr in World of Warcraft freischalten. Wir verraten, wie das ganz schnell geht.

In World of Warcraft gibt es zahlreiche Reittiere und manche davon sind hinter komplexen Rätseln versteckt. Während des „Geheimnisse von Azeroth“-Events wurden dabei einige dauerhafte Belohnungen entdeckt, die ihr euch auch nach Ablauf des Events erspielen könnt. Wir verraten euch, wie ihr in den Besitz des coolen Reittiers „Mimirons Sprungdüsen“ (“Mimiron’s Jumpjets”) kommt.

Was benötigt man für das Reittier? Ihr braucht:

Die Aufgerüstete Denkkappe (wird weiter unten erklärt)

Die Fackel von Pyrreth (wird weiter unten erklärt)

Stufe 70

mindestens 3 Freunde, die euch helfen

1-2 Stunden Zeit

Mimirons Sprungdüsen sehen ziemlich cool aus. Bildquelle: wowhead

Die Spielzeuge freischalten

Bevor wir uns um Mimirons Sprungdüsen kümmern können, müsst ihr zuvor zwei Spielzeuge freischalten, die für das Reittier benötigt werden. Daher erklären wir hier zuerst, wie ihr die „Aufgerüstete Denkerkappe“ und „Fackel von Pyrreth“ erhaltet.

Die Aufgerüstete Denkkappe freischalten

Die Aufgerüstete Denkkappe ist ein Spielzeug, das euch mit einem neuen Koordinaten-System versorgt. Es hat aber noch den zusätzlichen Effekt, dass man manche Geheimnisse nur sehen kann, wenn man diese Kappe trägt. Wir zeigen euch hier, wie ihr die Kappe freischaltet.

Sprecht mit Bobby Carlisle im Gasthaus von Valdrakken um „Notizen zu Bobby Carlisles Denkkappe“ zu erhalten.

Sprecht mit Erugosa (ebenfalls im Gasthaus), um eine Einkaufsliste zu erhalten.

Kauft 5 Donnerrückgratfilets von Agurahl der Fleischer, in den Ebenen von Ohn’ahra (Koordinaten 85 / 23).

Kauft von Apexis-Asiago von Gorgonzormu in Valdrakken (Koordinaten 29 / 65).

Kauft 5 Gitterstinkmorchel von Sniktak in Loamm, in der Zaralekhöhle (Koordinaten 54 / 57).

Kehrt zu Erugosa zurück und gebt ihr die Items, um 10x Donnerrückgratnest zu erhalten.

Sprecht mit Klickiklack Schmetterschlag in Valdrakken und erhaltet den Gedankenberechnungsapparat (Koordinaten 42 / 49).

Plündert einen „Frischer Tyranha“ von „Hungernder Tyranha“ in Valdrakken. Die Fische schwimmen im Fluss, der aus Valdrakken fließt (Koordinaten 46 / 93).

Sprecht mit Gryffin in Valdrakken, um die Flaumige Helmeinlage zu erhalten (Koordinaten 43 / 49).

Sprecht mit Shakey Kurzschoß in Valdrakken (39 / 62). Bezahlt ihm direkt die 1.000 Goldstücke, um Kristallokularlinsen zu erhalten.

Verbindet nun alle 3 Gegenstände miteinander, um eine neue Quest namens „Unvollendete Denkkappe“ zu erhalten. Gebt diese Quest bei Klaudia Huhu beim Barbier in Valdrakken ab und schon habt ihr die Aufgerüstete Denkkappe!

Die Fackel von Pyrreth freischalten

Die Fackel von Pyrreth ist ein Spielzeug, das allerdings für einige Rätsel benötigt wird. Ihr könnt sie rasch über eine kleine Questreihe freischalten und besitzt sie dann auf allen Charakteren.

Reist nach Valdrakken und geht ins Gasthaus. Sprecht dort mit Tithris und schließt die Quest „Artefakt sicherstellen“ ab. Ihr erhaltet dann Hinweise, wie ihr die Fackel erlangen könnt.

Reist anschließend an die Küste des Erwachens zum Konservatorium der Lebensbinderin. Verwendet hier eure Aufgerüstete Denkkappe. Nun müsst ihr insgesamt 3 Hebel finden, die in den Ruinen des Gebiets zu finden sind. Die Hebel findet ihr bei den folgenden Koordinaten, jeweils in den Ruinen der Häuser:

Hebel 1: 57 / 26

Hebel 2: 58 / 24

Hebel 3: 57 / 20

Sobald ihr alle 3 Hebel aktiviert habt, geht in die Ruine des Gasthauses und schaut euch die Feuerstelle an. Auf der Innenseite der Feuerstelle (Koordinaten 55 / 20) könnt ihr nun die Fackel sehen. Klickt sie an, um eine neue Quest zu erhalten. Kehrt anschließend nach Valdrakken zurück und gebt die Quest ab.

Das Reittier Mimirons Sprungdüsen freischalten

Kommen wir nun zum versteckten Reittier – Mimirons Sprungdüsen. Wir beschränken uns in diesem Guide auf die absolut notwendigen Schritte – es gab noch einige weitere Hinweise, die letztlich zur Lösung dieses Rätsels geführt haben. Die lassen wir der Einfachheit halber aber aus.

Schritt 1: Das Schlingendorntal

Reist in das südliche Schlingendorntal, genauer auf die Insel Jaguero. Bei den Koordinaten 59 / 78 findet ihr drei Feuerschalen. Diese müssen alle drei gleichzeitig aktiviert werden. Das geht nur, wenn mindestens 3 Spieler die Fackel von Pyrreth besitzen und sie gleichzeitig verwenden.

Die Feuerschalen brauchen insgesamt 3 Spieler – alle mit der Fackel.

Jetzt spawnt der Elite-Gegner „Rätselschutz“, den ihr bezwingen müsst. Der haut ordentlich rein, also habt besser einen Tank in der Gruppe – oder ein tankendes Pet.

Plündert von dem Gegner das „Erstes Boosterteil“.

Schritt 2: Der Teufelswald

Als nächstes reist ihr in den Teufelswald, zu den Koordinaten 50 / 26. Hier findet ihr ein großes Wasserelementar und eine Maschine in der Nähe. Ein Spieler muss die Maschine verwenden, um die Kontrolle über das Wasserelementar zu erlangen. Als Wasserelementar müsst ihr nun die anderen Spieler verschlingen.

Sobald alle Spieler eingesaugt wurden, explodiert das Wesen und ihr könnt das „Zweite Boosterteil“ plündern.

Schritt 3: Die Verwüsteten Lande

Das letzte Teil liegt einfach auf dem Boden herum, nämlich in den Verwüsteten Landen bei den Koordinaten 55 / 52 – genau vor dem Dunklen Portal.

Allerdings dauert das Aufheben sehr lange und wird abgebrochen, wenn ihr einen Treffer erleidet. Da permanent Truppen aus dem Portal stürmen, ist das recht schwierig. Gleichzeitig schießen 2 Kanonen auf euch, die links und rechts neben dem Portal stehen. Zerstört erst die Kanonen und probiert dann herum, bis ihr eine passende Stelle habt, an der ihr das „Drittes Boosterteil“ plündern könnt.

Das dritte Teil liegt offensichtlich rum – ist aber „nervig“ geschützt.

Solltet ihr Probleme haben, könnt ihr das Teil auch reihum plündern, während eure Freunde die anstürmenden Feinde zurückhalten.

Schritt 4: Mimirons Sprungdüsen bauen

Der letzte Schritt ist einfach, denn ihr müsst nur noch nach Valdrakken zurückkehren. Reist zur Arkanen Schmiede, die sich im Handwerksviertel befindet – ihr könnt sie aber auch auf der Karte prominent sehen.

An der Schmiede konnte man für kurze Zeit eine besondere Heldentat erhalten.

Sobald ihr an der Schmiede seid, müsst ihr nur noch eines der drei Boosterteile in eurem Inventar anklicken, um sie zu verbinden. Schon habt ihr „Mimirons Sprungdüsen“ und damit ein ziemlich imposantes Reittier, mit dem ihr ab jetzt angeben und schon bald auch auf den Dracheninseln fliegen könnt.

Wie gefällt euch das Reittier? Haben euch die Rätsel gefallen?