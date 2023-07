Neues WoW-Geheimnis: So schaltet ihr das alte Naxxramas frei

Ihr wollt altes Transmog und uralte Belohnungen abstauben? Mit einem neuen Geheimnis kommt ihr in World of Warcraft in das „alte“ Naxxramas aus der Classic-Zeit.

Wenn eine neue Erweiterung startet, dann verschwinden manchmal alte Inhalte aus World of Warcraft. Zum ersten Mal war das der Fall bei der ursprünglichen Variante von Naxxramas. Eigentlich der finale Raid aus „Vanilla“-WoW, zog die Nekropole mit „Wrath of the Lich King“ nach Nordend. Dabei gingen viele Belohnungen, wie etwa das Tier-3-Set, verloren.

Mit Patch 10.1.5 Risse in der Zeit hat WoW allerdings ein neues Geheimnis eingebaut, mit der ihr eine besondere Version von Naxxramas freischalten könnt. Dort gibt es viele Neuerungen zu entdecken und zahlreiche alte Transmogs zu finden.

Schritt 1: Die alte Scholomance freischalten

Um das alte Naxxramas freischalten zu können, müsst ihr zuerst die alte Scholomance freischalten. Dafür solltet ihr rund eine Stunde Zeit einplanen. Einen Schritt-für-Schritt-Guide zur Freischaltung der alten Scholomance haben wir hier für euch.

Schritt 2: Die Anstecknadel finden

Begebt euch nun in die alte Version von Scholomance und in den Keller, wo ihr den Boss Rattlegore („Blutrippe“) finden könnt. Wenn ihr den Raum betretet, seht ihr an den Wänden mehrere Knochenhaufen. Der erste Knochenhaufen auf der linken Seite des Raumes ist euer Ziel. Oben auf diesem Knochenhaufen liegt ein ganz kleines, anklickbares Objekt. Plündert es, um die „Gesprungene Anstecknadel der Argentumdämmerung“ zu erhalten.

Auf diesem Knochenhügel liegt die kleine Anstecknadel.

Ihr müsst wirklich sehr genau hinschauen, die Anstecknadel ist extrem klein.

Schritt 3: Die Anstecknadel reparieren

Dieser Schritt ist recht einfach. Ihr müsst die Anstecknadel reparieren und dafür einige Ressourcen sammeln. Ihr benötigt:

1x Rechtschaffene Kugel

4x Echtsilberbarren

Beide Gegenstände könnt ihr in der Regel recht günstig im Auktionshaus erstehen. Sie sollten zusammen nur wenige Hundert Gold kosten – wenn überhaupt. Verwendet die Materialien mit der Anstecknadel, um sie zur „Anstecknadel der Argentumdämmerung“ zu machen.

Schritt 4: Den Dunkelmeister töten

Legt nun eure Anstecknadel der Argentumdämmerung an und säubert die alte Version der Scholomance. Der finale Boss, Dunkelmeister Gandling, wird dann einen „Geißelstein des Dunkelmeisters“ droppen – dieser startet eine Quest. Die Quest gebt ihr bei Fürst Nicholas Zverenhoff ab. Diesen findet ihr in der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts, in den östlichen Pestländern.

Schritt 5: Das Auge von Naxxramas

Legt die neue Anstecknadel der Argentumdämmerung an und betretet Stratholme durch den Haupteingang. Kämpft euch nun durch den Dungeon in Richtung der Kathedrale der Kreuzfahrer (ihr haltet euch also auf der „linken“ Seite auf).

Plündert dabei die Versorgungskisten, die überall im Dungeon stehen und stellt sicher, dass ihr mindestens 1x „Weihwasser von Straholme“ besitzt.

Beim Kampf gegen einige Mob-Gruppen wird ein „Auge von Naxxramas“ erscheinen, das ihr ebenfalls umbringt. Dieses sollte einen „Schutz von Naxxramas“ hinterlassen.

Schritt 6: Der schnelle Lauf durch Stratholme

Achtung: Für diesen Schritt habt ihr hohen Zeitdruck. Charakterklassen ohne schnelle Bewegungsfähigkeiten sollten sich Phiolen kaufen, die ihre Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen.

Stellt zuerst sicher, dass ihr keinen einzigen Feind im „untoten“ (östlichen) Teil von Stratholme getötet habt. Sollte dort bereits ein Feind tot sein, müsst ihr den Dungeon einmal resetten. Dazu verlasst ihr den Dungeon, macht dann einen Rechtsklick auf euer Porträt und wählt „Alle Instanzen zurücksetzen“.

Begebt euch nun vom Haupteingang aus direkt zur Kathedrale der Kreuzfahrer. Vor dem Eingang zur Kathedrale dreht ihr euch nach links. Dort seht ihr einen Durchgang, der allerdings durch ein Fallgitter verschlossen ist.

Verwendet nun den „Schutz von Naxxramas“. Dann könnt ihr für 2 Minuten einen sonderbaren Kristall genau vor dem Fallgitter sehen.

Wenn ihr den Schutz von Naxxramas zerstört, erscheint hier der Kristall, den ihr mit dem Weihwasser treffen müsst.

Benutzt das „Weihwasser von Stratholme“ und schleudert es auf den Kristall.

Achtung: Ab jetzt läuft ein Zeitlimit von 5 Minuten.

Innerhalb dieses Zeitlimits müsst ihr zur anderen Seite von Stratholme sprinten und die drei Ziggurats säubern, um den Weg zum Schlachthof freizuräumen. Dort tötet ihr alle Monstrositäten. Anschließend erscheint der Boss Ramstein, den ihr ebenfalls tötet. Es folgen weitere kleine Untote, die auf den Platz stürmen und auch getötet werden müssen. Zuletzt erscheinen die Elite-Wachen, die ihr auch umbringt und danach den Endboss Baron Aurius Totenschwur.

Habt ihr alles korrekt gemacht, verbleiben nun noch wenige Sekunden. Verlasst das Gebäude des Endbosses und dreht euch nach rechts. Rennt zum Durchgang, aus dem zuvor die kleinen Untoten kamen.

Hier seht ihr einen großen Schemen, der hinter einem Fallgitter geschützt ist. Ganz nah am Gitter bekommt ihr einen neuen Action-Button, den ihr drücken müsst, um den Schemen zu vernichten.

Ein Emote weist euch daraufhin, dass ihr alles korrekt gemacht habt und es nun „Zeit ist, jemanden darüber zu informieren“.

Das war der schwierigste Teil.

Schritt 7: Die Schreckensnekropole freischalten

Verlasst nun Stratholme und sucht Erzmagierin Angela Dosantos auf. Sie befindet sich entweder an der Kathedrale des hoffnungsvollen Lichts in den östlichen Pestländern oder – wenn ihr die Quests in den Pestländern nicht abgeschlossen habt – dann beim Eingang zu den Ruinen der Scharlachroten Enklave („Tyrs Hand“).

Die Erzmagierin glaubt eurer Geschichte nicht wirklich, hilft euch aber trotzdem.

Benutzt ihre Dialogoption. Sie glaubt euch zwar nicht, gibt euch aber trotzdem Zugang zu einer Quest, um Naxxramas freizuschalten. Je nachdem, welchen Ruf ihr bei der Argentumdämmerung habt, kostet die Quest unterschiedlich viel.

Wohlwollend

6x Großer glänzender Splitter

5x Arkankristall

1x Rechtschaffene Kugel

60 Gold

Respektvoll

3x Großer glänzender Splitter

2x Arkankristall

30 Gold

Ehrfürchtig

Kostenlos

Alle Materialien könnt ihr aus dem Auktionshaus kaufen.

Sobald ihr diese Quest abgeschlossen habt, erhaltet ihr den Erfolg für die Freischaltung von Naxxramas.

Wie kommt man nun nach Naxxramas? Das alte Naxxramas ist über ein besonderes Portal zugänglich, das ihr bei den Koordinaten 38 / 29 in den östlichen Pestländern findet. Dort seht ihr einen verdächtigen Kristall, den ihr einfach anklicken müsst.

Beachtet dabei, dass es nicht wirklich das “alte” Naxxramas aus der Vanilla-Zeit ist, sondern eine modifizierte Version von Naxxramas aus “Wrath of the Lich King” – allerdings mit vielen alten Mechaniken.

Dieser Kristall dient fortan als “Portal” zum alten Naxxramas.

Dazu kommt, dass es in dieser Version von Naxxramas unzählige Geheimnisse gibt – etwa versteckte Reittiere, die Optik der T3-Sets, neue Crafting-Materialien und einen Enterhaken, um bisher niemals zugängliche Bereiche der Nekropole zu besuchen. Weitere Guides zu diesen Details folgen in Kürze.

Nun könnt ihr euch im alten Naxxramas austoben und versuchen, die verschiedenen Geheimnisse dort zu ergründen. Denn nicht alles ist wie damals – und viele Geheimnisse werden aktuell noch von der WoW-Community erforscht.