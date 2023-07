WoW: Neues Geheimnis – So schaltet ihr die alte Scholomance frei

Die alte Scholomance ist ein verstecktes Highlight im Patch 10.1.5 von World of Warcraft. Wir verraten euch, wie ihr den Dungeon von vor 19 Jahren freischaltet.

Patch 10.1.5 Risse in der Zeit steckt voller neuer Inhalte und nicht alle davon sind direkt offensichtlich. Für ein paar der Neuerungen in World of Warcraft müsst ihr ein paar Geheimnisse lüften – wie etwa beim Zugang zur alten Scholomance. Wir verraten euch, wie ihr die alte Version des Dungeons freischaltet und was euch das bringt.

Was ist das für ein Geheimnis? Hierbei geht es um die „alte“ Scholomance, also den ursprünglichen Dungeon aus der Vanilla-Version von World of Warcraft. Der Dungeon wurde mit der Erweiterung Mists of Pandaria überarbeitet und ist seither nur noch in seiner neuen Variante zugänglich. Mittels eines neuen Geheimnisses könnt ihr aber auch den „alten“ Dungeon Scholomance wieder freischalten.

Was bringt die alte Scholomance? Vor allem die Möglichkeit, an einige interessante Transmog-Belohnungen zu kommen, die es sonst gar nicht mehr im Spiel gibt. Die Bosse der Scholomance hinterlassen viele einzigartige Ausrüstungs-Teile für alle Rüstungsklassen und dazu noch einige Rezepte, die es für lange Zeit gar nicht mehr im Spiel gab. Mit der alten Scholomance habt ihr also die Möglichkeit, eure Transmog-Sammlungen zu vervollständigen und ein paar längst vergessene Designs freizuschalten.

Die Alte Scholomance in WoW Dragonflight freischalten – So geht’s

Um die alte Scholomance freischalten zu können, benötigt ihr zuerst das Spielzeug „Krastinovs Tasche der Schrecken“. Dieses droppt von Doktor Theolen Krastinov, einem seltenen Feind in der neuen Version von Scholomance. Ihr müsst das Spielzeug nicht persönlich besitzen – es reicht auch ein Freund, der es hat und euch für den Beginn der Aufgabe begleitet.

Schritt 1: Der Besuch bei Eva Sarkhoff

Zuerst müsst ihr die Scholomance in ihrer aktuellen Variante aufsuchen. Begebt euch in den Dungeon und schließt ihn fast vollständig ab. Im finalen Raum (wo man gegen Dunkelmeister Gandling kämpft), geht ihr nun die Treppe nach oben. Drei Räume sind von hier aus zugänglich, zusätzlich zum Weg zurück zum Anfangsbereich des Dungeons. Besucht den mittleren Raum und schaut auf der linken Seite, dort liegen ein paar Knochen.

Hier müsst ihr – oder ein anderer Mitspieler – nun „Krastinovs Tasche der Schrecken“ verwenden. Dadurch spawnt der Geist von Eva Sarkhoff, ist aber verängstigt. Der Charakter mit dem Buff der Krastinov-Tasche muss den Buff nun wegklicken.

Sprecht mit Eva und sie gibt euch „Inaktive spektrale Essenz“.

Schritt 2: Die Essenz aktivieren

Um die Essenz zu aktivieren, benötigt ihr:

3x Dunkelrune

5x Essenz des Untodes

Beide Gegenstände könnt ihr mit etwas Glück in der Scholomance oder in den Pestländern bekommen. Am leichtesten geht es allerdings über einen Kauf im Auktionshaus – in der Regel sind die Items im hohen Tausenderbereich verfügbar.

Schritt 3: Der Oberschenkelknochen

Falls ihr die Scholomance verlassen habt, betretet sie wieder und geht erneut in den Raum, wo der Geist von Eva Sarkhoff war. Legt die Spektrale Essenz an und ihr seid in der Lage, „Evas Overschenkelknochen“ aus dem kleinen Knochenhaufen zu plündern.

Verlasst den Dungeon und das dazugehörige Gebäude. Hier seht ihr Evas Geist vor der Scholomance. Sprecht sie an und sie erklärt euch, was ihr für ein Ritual benötigt: Ihr Buch und fünf Kerzen, die ihr von den einstigen Bewohnern von Darrowehr erhalten könnt.

Endlich wieder die alte Scholomance besuchen – wir zeigen, wie es geht.

Schritt 4: Die 5 Kerzen

Um an die 5 Kerzen zu kommen, müsst ihr die Spektrale Essenz anlegen, denn nur dann könnt ihr die Geister von Darrowehr sehen. Allerdings geben euch die NPCs die Kerzen nicht einfach so, sondern sie wollen etwas im Tausch dafür. Insgesamt 5 Items müsst ihr in den Pestländern finden, die ihr dann eintauschen könnt:

Der Weg hinaus: Ein Bild in den östlichen Pestländern, bei den Koordinaten 56 / 66, in einem der Häuser von Corins Kreuzung.

Ein Bild in den östlichen Pestländern, bei den Koordinaten 56 / 66, in einem der Häuser von Corins Kreuzung. Nicht zugestellte Rauchwarenlieferung: Eine Tabakkiste im Dungeon Stratholme. Betretet den Dungeon durch den Haupteingang und biegt 2-mal links ab. Auf einem Karren liegt das kleine Paket.

Eine Tabakkiste im Dungeon Stratholme. Betretet den Dungeon durch den Haupteingang und biegt 2-mal links ab. Auf einem Karren liegt das kleine Paket. Die Besitzurkunde von Andorhal: Ein Dokument aus den westlichen Pestländern bei den Koordinaten 44 / 70. Betretet einfach die Stadthalle von Andorhal, das Dokument hängt wie ein Plakat an der Wand.

Ein Dokument aus den westlichen Pestländern bei den Koordinaten 44 / 70. Betretet einfach die Stadthalle von Andorhal, das Dokument hängt wie ein Plakat an der Wand. Brunnenwasser aus Darrowehr: Das Brunnenwasser findet ihr direkt am Brunnen von Darrowehr, bei den Koordinaten 69 / 79.

Das Brunnenwasser findet ihr direkt am Brunnen von Darrowehr, bei den Koordinaten 69 / 79. Zertrampelte Puppe: Die Puppe gibt es in den östlichen Pestländern in Darroheim. Sie liegt bei den Koordinaten 36 / 84 neben einem alten Fleischwagen.

Schritt 5: Evas Tagebuch

Den letzten Gegenstand, den ihr benötigt, gibt es wieder in der Scholomance. Betretet den Dungeon ein weiteres Mal und begebt euch in den Vorlesungssaal (dort, wo der verrückte Professor und seine Schüler sind). Orientiert euch nun zum Ausgang des Raumes, als wenn ihr zum Endboss gehen würdet. Dort stehen mehrere Bücherregale. In einem der Regale liegt „Evas Tagebuch“, das ihr plündern könnt. Das Buch ist recht schwer zu sehen und es kann sinnvoll sein, sich dem Regal „von hinten“ zu nähern, um es besser anklicken zu können.

Schritt 6: Das Ritual

Mit allen 5 Kerzen, Evas Tagebuch und ihrem Oberschenkelknochen verlasst ihr den Dungeon wieder. Allerdings bleibt ihr im Scholomance-Gebäude. Anstatt nach links zum Dungeon-Portal zu gehen, geht ihr nach rechts. Betretet den Raum in der nordöstlichen Ecke des Gemäuers. Hier könnt ihr Evas Tagebuch benutzen und das Ritual vollenden.

Glückwunsch! Damit habt ihr die „Erinnerung an Scholomance“ freigeschaltet. Ab jetzt können all eure Charaktere durch Benutzung dieses Buches die alte Scholomance betreten und die alten Transmogs, Rezepte und sogar ein Spielzeug sammeln.

Habt ihr die Scholomance bereits freigeschaltet?