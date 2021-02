WoW Guide: Gezähmter Lichtungsläufer – So holt ihr das Reittier

Den könnt ihr von den Fae östlich des Herz des Waldes plündern, bei den Koordianten 53 / 61. Ihr könnt mehrere dieser Items im Inventar besitzen, beachtet aber, dass sie nur eine kurze Dauer haben und sich dann auflösen. Sammelt also am besten vier oder fünf davon und begebt euch dann zum Schatz.

Fliegend oder mit Stealth geht’s einfacher: Wer sich die ganze Aufgabe noch etwas vereinfachen will, der kann die Strecke innerhalb weniger Sekunden einfach abfliegen und dabei Kämpfe vermeiden. Das Fliegen mit einem Reittier ist in Shadowlands zwar noch nicht möglich, aber es gibt einen Gegenstand im Ardenwald, der dabei Abhilfe schafft: Prise Feenstaub.

Hier tretet ihr nun durch einen großen Torbogen in Richtung Westen, wo es zum Labyrinth hinabgeht. Achtet dabei auf die blauen Laternen, die am Torbogen hängen! Genau diesen Laternen müsst ihr (ohne Fehler) folgen. Das heißt:

Begebt euch im Ardenwald zu den Koordinaten 31 / 54. Das ist die Stelle, in der es im Dungeon Tirna Scithe vom ersten Boss hinab in das Labyrinth gehen würde.

Was muss man tun? Um den Schimmernebelläufer zu ergattern und den Schatz „Gezähmter Lichtungsläufer“ zu plündern, müsst ihr ein kleines Rätsel lösen. Das ähnelt dem Rätsel, das ihr schon aus dem Dungeon Tirna Scithe kennt, denn ihr müsst den Wald in einer bestimmten Reihenfolge durchqueren. Nur wenn ihr in der korrekten Reihenfolge von Gebiet zu Gebiet wechselt, könnt ihr am Ende das Reittier bekommen.

Auf dem Weg zum Weltboss Oranamonos kommen viele Spieler an einem Schatz im Ardenwald vorbei, den sie noch nicht geplündert haben: den gezähmten Lichtungsläufer („Tame Gladerunner“). Doch der Schatz lässt sich nicht einfach so öffnen und verschwindet, sobald man sich ihm nähert. Wir verraten, wie ihr den Schatz und damit auch das schicke Reittier Schimmernebelläufer bekommt.

Ein kleiner Schatz in World of Warcraft enthält ein richtig schickes Reittier. Wir verraten, wie ihr den Lichtungsläufer plündert und dabei ein neues Mount bekommt.

