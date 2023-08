WoW Guide: So bekommt ihr das geheime Spielzeug „Taschenuhr des Investi-gators“

Ein neues, verstecktes Spielzeug wurde in World of Warcraft gefunden. Ihr könnt es in wenigen Minuten freischalten – und wir zeigen euch, wie das geht.

World of Warcraft steckt voller kleiner Geheimnisse. Auch mit Patch 10.1.5 Risse in der Zeit hat Blizzard wieder ein paar davon ins Spiel eingefügt. Eines davon ist ein Spielzeug, das sich hinter einem kleinen aber feinen Geheimnis versteckt: Die Taschenuhr des Investi-gators.

Was ist das für ein Spielzeug? Die Taschenuhr des Investi-gators hat im Gegensatz zu vielen anderen Spielzeugen keine Abklingzeit und eine Dauer von 60 Minuten. Allein das ist schon eine Seltenheit in WoW, wo Spielzeuge zumeist über kurze Dauer mit langen Abklingzeiten verfügen. Bei Benutzung wird euer Charakter in die Sande der Zeit gehüllt, bekommt eine bronze-goldene Einfärbung und wird transparent – an den Beinen stärker als am Oberkörper.

Der Effekt ist cool – nicht nur für Rollenspieler.

Man kennt dieses Aussehen von bronzenen Drachen oder Feinden, die aus einer anderen Zeitlinie agieren.

Das tatsächliche Geheimnis lässt sich in knapp zwei Minuten lösen – vorausgesetzt, ihr habt die vorhergehende Questreihe bereits erfüllt.

Schritt 1: Die Quests abschließen

Begebt euch zu den Koordinaten 55 / 82 im Gebiet Thaldraszus. Dort stehen mehrere NPCs um einen Brunnen herum und haben einige Questreihen für euch. Schließt sie am besten alle ab, denn nur dann bewegt sich die Mecha-Gnomin Melly Teletone an ihre neue Position.

Die Questreihen sind allesamt recht kurz, aber spaßig. Wenn ihr es nicht eilig habt, schaut sie euch in Ruhe an, da sie einige lustige Storys enthalten.

Schritt 2: Das Geheimnis offenbaren

Habt ihr die Quests erledigt, dann reist zum “Gasthaus im Irgendwann” („Everywhen Inn“). In diesem Gasthaus gibt euch Chromie oder andere NPCs jeden Tag eine Daily-Quest. Ignoriert die Quest und begebt euch stattdessen auf der rechten Seite in das obere Stockwerk des Gasthauses.

Melly Teletone sitzt mit ihrem Vulpera-Freund oben im Gasthaus.

Dort könnt ihr Melly Teletone auf einem Stuhl sitzen sehen. Sprecht sie an und sagt ihr, dass ihr den „Metronograf“ ausleihen wollt. Ihr erhaltet dann „Mellys Metronograf+++“ solange ihr euch im Gasthaus aufhaltet.

Begebt euch nun wieder auf die untere Ebene des Gasthauses und geht zum Gastwirt Bob. Aktiviert hier den Metronograf.

Schritt 3: Blobs Getränke

Habt ihr alles richtig gemacht, befindet sich neben dem Gastwirt Bob nun ein großer, goldener Schleim – der Gastwirt Blob aus einer anderen Zeitlinie.

Gastwirt “Blob” verkauft ganz besonderen Tee.

Sprecht ihn an und kauft „Teewigkeit“ („Infinitea“).

Achtung: Ab dem Kauf läuft ein Timer, denn das Getränk verbleibt nur für 30 Sekunden in eurem Inventar!

Schritt 4: Den Investi-gator besiegen

Verlasst mit der Teewigkeit im Gepäck das Gasthaus, schwingt euch auf euren Drachen und fliegt sofort zu den Koordinaten 54 / 85. Das ist am Fuße eines Wasserfalls. Trinkt hier eure Teewigkeit und ihr bekommt einen temporären Buff, mit dem ihr eine Standuhr im Wasser entdeckt, die ihr anklicken könnt.

Sobald ihr die Uhr anklickt, spawnt der „Temporalinvesti-gator“ – ein Krokilisk aus einer anderen Zeitlinie. Achtung, der Mob hat recht viele Lebenspunkte und beißt auch kräftig zu. Ihr benötigt also gute Ausrüstung oder aber eine Gruppe, um den Mob besiegen zu können.

Der Temporalinvesti-gator hat viele Lebenspunkte und haut ordentlich zu. Ihr braucht solide Ausrüstung oder eine Gruppe.

Habt ihr den Temporalinvesti-gator bezwungen, sollte er garantiert die Taschenuhr des Investi-gators für euch droppen, die ihr sofort eurer Sammlung hinzufügen könnt.

Herzlichen Glückwunsch!

Manche Spielerinnen und Spieler berichten, dass die Taschenuhr nicht direkt beim ersten Kill droppt. Das schien allerdings ein Bug zu sein, der inzwischen behoben wurde. Solltet ihr die Uhr nicht am ersten Tag bekommen, dann versucht es einfach am Tag darauf noch einmal.