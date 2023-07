Die größten Geheimnisse von World of Warcraft – Mit allen Lösungen

Bei Fabious handelt es sich um eines der leichtesten Rätsel von World of Warcraft, das im Grunde nur aus einem einzigen Schritt besteht. Ihr wartet nur auf den Spawn eines bestimmten Feindes und müsst dann eure SELFIE-Kamera zücken. Doch das Warten kann Stunden in Anspruch nehmen – und wer mal „kurz afk“ ist, verpasst womöglich genau diesen Spawn.

Wer also nur wenig Zeit hat, aber dennoch ein recht einzigartiges Mount abgreifen will, für den ist der Gedankenwurm des Rätselmeisters ein guter Einstieg.

Eines der erste größeren Geheimnisse von World of Warcraft ist der Gedankenwurm des Rätselmeisters. Das Rätsel ist noch vergleichsweise simpel, denn es ist „nur“ eine große Schnitzeljagd, bei der ihr verschiedene Seiten in der Spielwelt finden müsst.

Immerhin lockt ein besonderes „Gehirn“-Reittier, in das all eure Gefährten einsteigen können, die mit euch das Rätsel gelöst haben.

Was ist besser als ein Einhorn? Ein schwarzes, finsteres Einhorn. Und genau das könnt ihr bei diesem Rätsel bekommen, wenn ihr Ehrgeiz beweist und euch den zahlreichen Rätselschritten dieses Reittiers stellt. Aber seid gewarnt: Einige der Schritte brauchen Zeit und Ausdauer und gerade die „Endlosen Hallen“ haben schon so manch einen Reittier-Sammler in den Wahnsinn getrieben.

Auf der ersten Seite behandeln wir die versteckten Reittiere, die es in World of Warcraft gibt. Aber seid gewarnt: Manche dieser Mounts benötigen sehr viel Zeit und einen eisernen Willen.

World of Warcraft steckt voller Geheimnisse. Wir verraten euch, wie ihr an die besten Mounts, Pets und andere Belohnungen kommt, die kaum jemand besitzt.

Insert

You are going to send email to