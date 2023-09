WoW: Diese Heldentat könnt ihr nur noch bis 15:00 Uhr bekommen

Ein besonderer Erfolg in World of Warcraft kann nur noch für wenige Stunden eingesammelt werden. Wir verraten, wie ihr die Heldentat bekommt.

In World of Warcraft läuft aktuell das Event „Secrets of Azeroth“. Als Teil dieses Events gibt es jeden Tag neue, kleine Rätsel in der Spielwelt. Die meisten davon können auch noch in Zukunft ohne Zeitdruck erledigt werden. Doch eine Heldentat namens „Arcane Influence“ kann nur noch bis zum 11.09 um 15:00 Uhr erledigt werden.

Wie bekommt man die Heldentat? Um die Heldentat „Arcane Influence“ zu erhalten, müsst ihr zu einer bestimmten Uhrzeit in Valdrakken sein und beim Event der Arkanen Schmiede teilnehmen. Das Event findet alle 4 Stunden im Handwerksviertel statt – die Schmiede ist auf der Karte verzeichnet.

Allerdings findet dieses Event nur 6x insgesamt statt, bevor die Schmiede permanent aufgeladen ist. Danach ist es nicht mehr möglich, diese Heldentat zu erhalten!

Die Uhrzeiten sind:

10.09.: 19:00 Uhr (bereits vergangen)

(bereits vergangen) 10.09.: 23:00 Uhr

11.09.: 03:00 Uhr

11.09.: 07:00 Uhr

11.09.: 11:00 Uhr

11.09.: 15:00 Uhr

Danach findet das Event nach aktuellem Stand nie wieder statt und die Heldentat ist damit für immer unerreichbar.

Was muss man beim Event machen? Wenn das Event startet, müsst ihr überall in Valdrakken Energie-Kugeln aufsammeln und diese zur Arkanen Schmiede bringen. Sobald ihr auch nur eine einzige Kugel sicher zurückgebracht habt, gilt das bereits als „teilgenommen“ und ihr bekommt am Ende die Heldentat.

Die Schmiede selbst wird später für das Herstellen eines besonderen Reittiers benötigt – das ist aber für die Heldentat nicht von Relevanz.

Was bringt die Heldentat? Grundsätzlich nichts besonderes. Es gibt weder Erfolgspunkte, noch einen Titel oder irgendeine andere Belohnung. Lediglich die Heldentat selbst, die für immer in eure Erfolge eingebrannt wird – und mit der ihr auch noch in 20 Jahren der nächsten Generation sagen könnt: „Damals in Dragonflight, da war das Spiel noch schwer da hatte man für Erfolge nur einen Tag Zeit.“

Habt ihr euch die Heldentat geholt? Oder interessiert euch soetwas nicht, wenn es keine besondere Belohnung gibt?