WoW: Patch 10.1.7 ist live – 5 Dinge, die ihr heute tun solltet

Patch 10.1.7: Inkarnation des Zorns ist in World of Warcraft live. Wir sprechen über die Neuerungen und verraten, was ihr direkt erledigen solltet.

Eine lange Pause wird den Spielerinnen und Spielern in World of Warcraft nicht gegönnt. Nachdem vor einigen Wochen erst Update 10.1.5 live ging, folgte nun der Patch 10.1.7 Inkarnation des Zorns. Der Patch ist seit dem heutigen Morgen (06.09.2023) live und bietet einige neue Inhalte.

Wir verraten euch, welche Inhalte ihr euch anschauen solltet und was es Neues zu erleben gibt.

Alle Highlights von Patch 10.1.7: Inkarnation des Zorns

Haupt-Questreihe spielen: In Valdrakken beginnt bei der Nachtelfe Shandris Feathermoon die Haupt-Questreihe des Patches. Auch wenn diese recht kurz ausfällt, stimmt sie bereits auf die Inhalte ein, die im nächsten Patch kommen. Mit einigen Zwischensequenzen und sogar einem spannenden Cinematic stimmt die Quest bereits auf das ein, was in wenigen Wochen wohl der nächste Höhepunkt von Dragonflight wird.

Traumsprünge erleben: Jede Woche wird ein anderes der Dragonflight-Gebiete von „Traumsprüngen“ („Dreamsurge“) heimgesucht. Dann sind die seltenen Feinde in diesem Gebiet verstärkt, es gibt mächtige Buffs und eine neue Währung für unterschiedliche Belohnungen. Das reicht von Mounts und Pets über Twink-Ausrüstung und sogar Wyrm-Abzeichen, um Ausrüstung aufwerten zu können.

Da die Belohnungen noch zu „Saison 2“ von Dragonflight gehören, sollten erfahrene Charaktere hier allerdings keinen großen Machtgewinn erwarten. Die Traumsprünge eigenen sich aber auch perfekt, um hier einen Zweitcharakter zu leveln, denn die Boni sind auch unter Stufe 70 aktiv.

Traditions-Rüstung für Nachtelfen und Untote: Für die Verlassenen und die Nachtelfen gibt es jeweils eine neue, Story-trächtige Questreihe. Hier gibt es nicht nur viel neue und interessante Lore zu den beiden Völkern, sondern am Ende auch die Traditions-Rüstung für Nachtelfen und Untote. Wenn ihr also Charaktere dieser Völker spielt, dann solltet ihr die Questreihen möglichst bald abschließen, um euch das coole Transmog zu sichern.

Patch 10.1.7 ist ein “kleiner” Patch – bietet aber viele neue Inhalte.

Mega-Dungeon auf „heroisch“ besuchen: Wenn ihr bisher keine Zeit hattet, um euch den Mega-Dungeon „Dämmerung des Ewigen“ anzuschauen, dann ist nun die Zeit dafür. Denn mit Patch 10.1.7 wurde der Dungeon auch auf heroischer Schwierigkeit freigeschaltet. Er ist hier deutlich einfacher als die mythische Variante und erlaubt so recht simpel an solide Beute zu kommen und gleichzeitig einige der spannendsten Bosse von Dragonflight zu bekämpfen – ganz davon abgesehen, dass auch die Story des Dungeons spannend ist.

Ping-System einstellen: Ein neues Feature ist das Ping-System, mit dem ihr schnell Befehle an eure Gruppenmitglieder übermitteln könnt. Schaut euch das Ping-System in Ruhe an und lernt damit umzugehen. So könnt ihr mit nur einem Tastendruck etwa vor zusätzlichen Feinden warnen oder ein Fokus-Ziel auswählen. Gerade in Random-Gruppen dürfte das Feature viele Vorteile mit sich bringen, sodass man nicht panisch nebenbei im Chat schreiben muss.

Draenei-Quest kommt erst noch: Zusätzlich dazu gibt es noch eine neue Questreihe, mit denen ihr Man’ari-Eredar-Anpassungen für die Draenei freischalten könnt. Diese Quest wird allerdings erst am kommenden Mittwoch (13.09.2023) freigeschaltet.

Was steckt sonst noch im Patch? Patch 10.1.7 hat noch einige weitere Features, die allerdings erst in den kommenden Wochen und Monaten zum Tragen kommen. So wurde etwa das Braufest und die Schlotternächte mit neuen Belohnungen, neuen Quests und überarbeiteten Bosskämpfen verbessert. Auch ein neues Drachenreiten-Event in den Östlichen Königreichen steht an. Diese Events kommen aber erst in den kommenden Wochen und können daher noch nicht direkt gespielt werden.

Außerdem gibt es noch ein paar Geheimnisse, wie etwa das “alte” Scharlachrote Kloster. Wie das freigeschaltet wird, versucht die WoW-Community aktuell herauszufinden.

Was kommt danach? Lange dürfte es nicht dauern, bis Blizzard den Patch 10.2 vorstellt und damit auch den nächsten Raid und das neue Gebiet enthüllt. Klar scheint schon zu sein, dass es in den smaragdgrünen Alptraum geht – denn da deutet nicht nur die Questreihe aus dem aktuellen Patch drauf hin, sondern auch bereits Datamining aus der Beta von Dragonflight.

Wie gefällt euch der neue Patch?

Zum nächsten WoW-Addon hat der Blizzard-Chef übrigens schon 2 Worte gesagt, die viele enttäuscht haben.