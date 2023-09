Blizzard-Chef sagt 2 Worte zum nächsten WoW-Addon, enttäuscht viele und schürt Hoffnungen

Der Chef von Blizzard hat sich zur nächsten Erweiterung von World of Warcraft geäußert. Nur zwei Worte – aber die sorgen für jede Menge Diskussionen.

Die nächste Erweiterung von World of Warcraft wird mit Spannung erwartet. Nachdem Shadowlands allgemein als der Tiefpunkt von WoW angesehen wird, ging es mit Dragonflight wieder spürbar bergauf. Es wird erwartet, dass das nächste Addon diesen positiven Trend fortsetzt und zeigt, dass Blizzard inzwischen wirklich verstanden hat, was die Spielerinnen und Spieler haben wollen.

Wie üblich gibt es schon im Vorfeld viele Ideen, Spekulationen und vermeintliche Leaks, die Hinweise zu der nächsten Erweiterung geben. Jetzt hat sich der Blizzard-Präsident, Mike Ybarra, auf X (ehemals Twitter) zur nächsten Erweiterung gemeldet. Mit nur zwei Worten hat er viele Theorien ausgeräumt – und manche nur noch befeuert.

Was wurde gesagt? Mr. Dave sprach in einem Tweet das allgemeine Thema der nächsten WoW-Erweiterung an. Er ist der Ansicht, dass die Diskussion dabei manchmal mit einigem Unverständnis geführt wird, was Spieler eigentlich wollen, wenn sie von einem “Return to Azeroth” sprechen.

Es gibt viele Leute, die nicht verstehen, was andere mit einer „Rückkehr nach Azeroth“ meinen. Die Leute wollen eine RÜCKKEHR zu den ALTEN ORTEN auf AZEROTH. Hauptsächlich um die beiden Orte neu zu entdecken, die dafür gesorgt haben, dass sie dieses Spiel lieben. Sie wollen keine Piraten. Sie wollen die World of Warcraft.

Der Tweet hat ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen und am Ende sogar Mike Ybarra erreicht, den Präsident von Blizzard Entertainment. Der schrieb dazu nur zwei kurze Worte:

„Keine Piraten.“

Diese Schlüsse werden gezogen: Im Grunde gab es bisher vor allem drei große Theorien, wie es in World of Warcraft weitergehen kann. Eine „Südmeer“-Erweiterung, mit Piraten als Thematik, war die erste Variante.

Die nächste Theorie ist der Besuch des bisher unbekannten Kontinents „Avaloren“. Das ist ein Kontinent oder eine Insel auf der anderen Seite von Azeroth. Hier könnte es noch einen alten Gott geben. Der Ort ist auch deswegen interessant, weil die Titanen diesen Ort ganz bewusst verschwiegen und geleugnet haben, denn sie wollen etwas vor den Sterblich geheimhalten.

Die dritte Theorie ist, dass der große Krieg zwischen „Licht und Leere“ endlich beginnt. Hinweise darauf gab es bereits in Patch 10.1.5, denn dort schloss sich Iridikron mit der Leere zusammen und er war an der Seite von Xal’atath zu sehen. Das könnte auch andere Charaktere, wie Königin Azshara, auf den Plan rufen.

Allerdings gibt es auch die Theorie, dass Mike Ybarra indirekt ein wenig lügt. So könnte es zwar nicht um „Piraten“ gehen, aber durchaus um Seefahrer, die etwa die andere Seite von Azeroth erkunden.

Einige sehen in Ybarras Worten etwas ganz anderes. Dass der Blizzard-Chef überhaupt auf einen Tweet reagiert, indem es darum geht, dass die Spieler wieder zurück in die „alten Gebiete“ wollen, sehen manche als Bestätigung, dass genau das passieren wird: Eine Überarbeitung von World of Warcraft, bei der viele alte Gebiete in neuem Glanz erstrahlen und die Zeit seit „Cataclysm“ endlich vorangeschritten ist.

Hinweise auf so eine große Überarbeitung gibt es schon seit einer Weile, denn es gibt viele überarbeitete Gebäude der alten Welt in den Spieldateien, die aber noch nicht im Spiel eingebaut sind.

Bis wir genaues wissen, wird es aber wohl noch ein paar Wochen dauern. Denn erst die BlizzCon Anfang November wird hier Klarheit verschaffen, sollte es vorher keinen vielversprechenden und glaubwürdigen Leak geben.

Was erhofft ihr euch von der nächsten WoW-Erweiterung? Hättet ihr gerne eine Erweiterung mit Piraten gesehen?