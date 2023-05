„Die Beweise sind überall“ – WoW-Analyst sieht Überarbeitung von ganz Azeroth als sicher an

World of Warcraft wird komplett überarbeitet. Da ist sich der WoW-Analyst Bellular sicher – und hat jede Menge Beweise dafür.

World of Warcraft hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Nachdem es mit „Battle for Azeroth“ und „Shadowlands“ eher bergab ging, hat sich in Dragonflight vieles zum Guten gewandelt. Doch diese Verbesserungen erstrecken sich aktuell nur auf einen recht kleinen Teil der Spielwelt. Dass Blizzard im Hintergrund bereits an einer vollständigen Überarbeitung der alten Welt arbeitet, haben wir bei MeinMMO auch bereits spekuliert.

Aber auch der YouTuber Bellular ist sich sicher, dass die WoW-Entwickler gerade an einer ganz großen Sache arbeiten – und er liefert noch mehr Anhaltspunkte dafür.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Hinweise in den Spieldaten und der Welt

Einen großen Teil der Beweise machen für Bellular die „Assets“ aus, die in den Spieldaten gefunden wurden. So gibt es viele Überarbeitungen von „alten“ Gebäuden. Die ursprünglichen Menschen-Gebäude, wie sie etwa die Stadt Goldhain formen, haben eine vollständige Erneuerung mit moderner Grafik bekommen – bisher sind diese Neuerungen aber nur in den Spieldaten, aber noch nicht in der Spielwelt.

So wurden in den letzten Patches immer mehr Überarbeitungen gefunden. Orc-Festungsteile in neuem Design, Zelte der Nachtelfen in HD-Auflösung und vieles, vieles mehr.

Dazu kommt, dass in den letzten Jahren viele „alte“ Dinge bereits geupdatet wurden. Das Arathi-Becken und die Kriegshymnenschlucht haben einen neuen Look erhalten. In „Battle for Azeroth“ wurden viele neue Gebäude im Stil der Horde und Allianz erstellt, die sich gut in die alte Welt einbauen lassen.

Zahlreiche alte Gegner-Typen haben ein modernes HD-Design bekommen, vor allem Gnolle, Furbolgs und Zentauren. Vorbei sind die Zeiten, in denen diese Kreaturen nur aus Pixelmatsch bestanden.

Stadtwachen von Eisenschmiede haben bereits ein HD-Update bekommen, mit neuer Rüstung und hochauflösenden Details – doch bisher bleibt das Modell in den Spieldaten versteckt.

Alle diese Updates, die Blizzard in anderen Teilen der Welt genutzt hat, könnten sich auf ganz Azeroth auswirken und eine komplette Erneuerung „erleichtern“, sodass diese Mammut-Aufgabe auch tatsächlich innerhalb einer Erweiterung geschehen wird.

Aber auch aktuell gibt es in WoW viel zu tun, denn Patch 10.1 ist noch recht frisch:

Die Story ist bereit, um endlich voranzuschreiten

Zwischen Shadowlands und Dragonflight gab es bereits einen kleinen Time-Skip von mehreren Jahren. Doch in den meisten Gebieten von Azeroth ist davon kaum etwas zu spüren. Abgesehen vom Arathihochland oder der Dunkelküste sind die meisten Gebiete noch auf dem „Cataclysm“-Stand – und liegen damit geschichtlich bereits sehr viele Jahre in der Vergangenheit.

Doch die Geschichte geht weiter und das unaufhörlich. In den jüngsten Warcraft-Büchern (wie „Exploring Kalimdor“ oder „Exploring The Eastern Kingdoms“) wird bereits erzählt, wie sich die Gebiete langsam gewandelt haben und was dort in den letzten Jahren geschehen ist. Das sind alles Ereignisse, die bisher nur extern behandelt wurden, im Spiel aber lediglich mal in einem Nebensatz einer Quest erzählt werden und noch nicht wirklich spielbar sind.

Dazu kommt, dass Blizzard immer mehr Hinweise gestreut hat, dass in den nächsten Jahren einige große Dinge geschehen werden. Hier nur ein paar der „Story-Versprechen“, die bereits angedeutet wurden:

In Patch 10.0.7 wurde der „Nightsquall“ angeteast – ein Nachtelfen-Pirat, der gerade versucht, verschiedene Piratengruppierungen zu vereinen, um dann „die andere Seite von Azeroth“ zu erkunden. Vermutlich der bisher unbekannte Kontinent von „Avaloren“.

Das Königreich Sturmwind ist seit Jahren ohne König, denn Anduin ist noch immer in den Schattenlanden verschollen. Für die menschlichen Bürger ist der König nach der Entführung nie zurückgekehrt.

Calia und Furorion werden sicher auch weiterhin eine Rolle spielen.

Kalia Menethil und Genn Graumähne wollen dafür sorgen, dass Gilneas wieder den Menschen (und Worgen) von Gilneas gehören wird. In einem Interview sagte Blizzard bereits, dass „Die Wiederbesiedlung von Gilneas etwas ist, das wir im Spiel sehen würden und nicht in [Büchern oder anderen Medien]“.

Die Überreste des Scharlachroten Kreuzzuges wollen Lordaeron von den Untoten säubern und haben vor einer Weile Propaganda-Material in Azeroth verteilt, dass sie einen „wahren Erben“ der Menethils haben, der das Königreich führen sollte.

Die Nachtelfen sind im Begriff einen neuen Weltenbaum zu pflanzen und sich eine neue Heimat aufzubauen, nachdem Darnassus vernichtet wurde.

Die silberne Hand hat seit Legion mehrfach versucht, Stratholme zurückzuerobern und ist bisher immer gescheitert.

Bei den Zwergen steht ein politischer Umschwung an. Der „Rat der drei Hämmer“ wird ersetzt, sobald der rechtmäßige König von Eisenschmiede volljährig ist – Dagran Thaurissan II. Er fand zuletzt Erwähnung in der Geschichte zur Hochzeit zwischen Thalyssra und Lor’themar und ist fast im Alter, um den Thron zu besteigen.

Bei der Horde bahnt sich politischer Streit an: Das Wasser von Durotar ist durch die Öl-Bohrungen der Goblins verseucht und Wasser muss komplett aus Mulgore importiert werden. Wie geht die Horde damit um?

Das Jubiläum ist der perfekte Zeitpunkt

Für Blizzard und Warcraft steht ein ziemlich großes Jubiläum an. Nicht nur feiert das „Warcraft“-Franchise bald seinen 30. Geburtstag, auch die World of Warcraft steuert bereits auf den 20. Geburtstag zu – zwei Ereignisse, die fast gleichzeitig stattfinden, nämlich im Jahr 2024. Auch die nächste Erweiterung ist ein Jubiläum – denn es wäre die 10. Erweiterung von World of Warcraft.

Für Bellular ist klar, dass dies der perfekte Zeitpunkt wäre, um noch einmal richtig mit WoW „anzugreifen“ und Azeroth großflächig zu bearbeiten, die Story voranschreiten zu lassen und eine massive Umgestaltung der Welt vorzunehmen, die „Cataclysm“ in den Schatten stellt und die Fehler von damals vermeidet.

Immerhin arbeiten inzwischen rund 700 Leute an World of Warcraft und Blizzard hatte das Team vor dem Launch von Dragonflight nochmal um 100 Personen aufgestockt. Ein Unterfangen, wie die Überarbeitung der ganzen Welt, könnte so viele neue Mitarbeiter gut gebrauchen.

Die Zukunft der Nachtelfen – vielleicht sehen wir sie auf der BlizzCon 2023.

Im November des laufenden Jahres findet wieder eine BlizzCon statt. Dass dort das nächste Abenteuer von World of Warcraft angekündigt wird, gilt quasi als bestätigt. Doch es könnte dieses Mal viel umfangreicher ausfallen, als wir uns das immer vorgestellt haben.

Glaubt ihr der Theorie und denkt, dass Blizzard zum Jubiläum etwas ganz Großes mit WoW vorhat? Oder ist das zu viel Wunschdenken?