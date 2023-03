WoW arbeitet an einem „Cataclysm 2.0“ – Alle Hinweise dafür sind da

WoW-Dämon Cortyn ist davon überzeugt, dass Blizzard an etwas Großem arbeitet. Nicht weniger als eine komplette Überarbeitung von Azeroth wird vorbereitet.

Auch wenn Dragonflight erst wenige Monate alt ist, malen sich viele Fans bereits aus, wie die nächste Erweiterung von World of Warcraft wohl aussehen könnte. Doch während manch einer sich bereits die Story vom Krieg um Licht und Leere oder die Rückkehr der Naga-Königin ausmalt, gibt es eine ganze Menge Hinweise im Spiel, dass Blizzard „heimlich“ an einem anderen Projekt arbeitet – einer neuen Überarbeitung der Spieltwelt oder gar einem „Cataclysm 2.0“.

Aber lasst mich erklären, wie einige in der WoW-Community auf diesen Gedanken kommen.

Eine komplette, neue Überarbeitung der alten Spielwelt würde viel Zeit und Ressourcen verschlingen. Würde Blizzard das als einzelnes Projekt angehen, dürfte das wohl alle Entwickler ein Jahr oder noch länger binden.

Daher scheint Blizzard einen anderen Weg gewählt zu haben und Stück für Stück die alte Welt zu erneuern, während gleichzeitig neuer Content erschaffen wird.

Das erste Indiz ist nämlich die Art der Völker, die mit Dragonflight ein neues, modernes Design bekommen haben. Gnolle, Zentauren und Furbolgs spielen alle eine größere Rolle in Dragonflight. Sie alle wurden runderneuert, haben neue Modelle, Soundeffekte und manchmal sogar Animationen erhalten.

Furbolg bekamen neue Modelle – die sich auch in der alten Welt gut machen.

Der positive Begleiteffekt ist hier, dass man diese Modelle später bei einer großen Überarbeitung einfach in die alte Welt einfügen kann, ohne Mehrarbeit zu haben. In manchen Fällen ist das bereits geschehen.

Natürlich kann das bis hierhin Zufall sein. Vielleicht hat es sich einfach so ergeben, dass ein Großteil der Bewohner der Dracheninseln aus den – modeltechnisch – ältesten Völkern bestehen, die es auf Azeroth gibt.

Es gibt neue Häuser, die bisher nicht genutzt wurden

Doch das erklärt nicht, warum es bereits neue Designs der Menschenhäuser und -tavernen gibt. Richtig gelesen. Schon seit einer ganzen Weile gibt es hochauflösende Modelle der Menschenhäuser, wie man sie in der alten Variante etwa im Wald von Elwynn vorfindet. Bisher wurden sie noch an keiner Stelle im Spiel eingesetzt, sodass es viele Spekulationen gibt, warum die überhaupt existieren.

HD-Varianten der Menschenhäuser gibt es bereits in den Spieldaten – aber nicht in der Spielwelt.

Eine der gängigsten Theorien ist, dass das Überarbeiten der Menschenhäuser ein „Testballon“ war, um herauszufinden, wie viel Arbeit es benötigen würde, um die alten Assets auf den Stand des modernen World of Warcraft zu bringen. Anhand dessen könnte Blizzard dann grob berechnen, wie viel Arbeit und Zeit es benötigt, um alle alten Assets aufzupeppen.

In diese Indizien reiht sich auch ein, dass Blizzard damit begonnen hat, den Stadtwachen der großen Hauptstädte ein neues Design zu verpassen. Das uralte Silbermond bekam neue Stadtwachen und in den Daten zu Patch 10.1 haben auch die Wachen von Ironforge neue, hochauflösende Rüstung bekommen. Warum sollte man das modernisieren, wenn nicht die Story wieder in der alten „neuen“ Welt stattfinden wird?

Die Wachen von Ironforge erstrahlen schon bald in neuem Glanz – aber wieso? Bildquelle: wowhead

Erwähnte ich dazu bereits, dass Blizzard vor dem Start von Dragonflight fast 100 neue Entwickler in den unterschiedlichsten Bereichen eingestellt hat? Während man deutlich spürt, dass Dragonflight zwar schneller und mehr Content veröffentlicht als etwa Shadowlands, ist der Gedanke doch nah, dass ein Teil der Entwickler an dem Langzeitprojekt der Modernisierung der Welt arbeitet.

Dass man die Häuser bisher nicht in Elwynn eingesetzt hat, erscheint hingegen logisch zu sein. Denn die hochauflösenden Häuser würden neben den doch sehr pixeligen Texturen der Straße, der Bäume und Zäune wohl ziemlich deplatziert wirken und die Immersion eher schmälern als steigern. Wenn sie eingesetzt werden, dann muss auch das ganze „Drumherum“ auf moderneren Stand gebracht werden.

Ein letztes Indiz sind die Aussagen der Entwickler aus den vergangenen Monaten. Man hat eingesehen, dass man eine große Spielwelt mit zahlreichen Dungeons und Gebieten hat, die aber im Endgame keinerlei Relevanz haben. Sogar in einem Interview zum Handelsposten wurden offenbart, dass das langfristige Ziel sei, „ganz Azeroth lebendiger zu gestalten“ – und das Handelsposten sei eben eine dieser Bemühungen.

Der Handelsposten sollte WoW lebendiger machen – aber er ist nur ein erster Schritt von vielen.

In einem anderen Interview mit Bellular auf YouTube bestätigte Hazzikostas indirekt, dass das Drachenfliegen wohl ein „Evergreen“-Feature wird und mit hoher Wahrscheinlichkeit in neue Erweiterungen übernommen wird. Und was würde sich für ein Feature, das möglichst viel Platz benötigt, besser eignen, als die großen Kontinente, die es bereits gibt?

Zu guter Letzt ist Blizzard inzwischen in der Lage, die „Probleme“ des ersten Cataclysm zu vermeiden. Denn ein riesiger Kritikpunkt war, dass viele der alten Inhalte für immer verloren gingen. Es war schlicht nicht mehr möglich, die Welt in ihrem ursprünglichen Zustand zu sehen und zahlreiche Quests gingen für alle Zeit verloren.

Doch inzwischen gibt es deutlich mehr Möglichkeiten. Mittels Zeitwanderungen und unterschiedlichen Phasen ist es möglich, auch das alte Design zu erhalten. Man könnte mittels der bronzenen Drachen zwischen der „alten Welt“ und der modernen hin- und herwechseln, wenn man denn etwas in den alten Inhalten erledigen möchte.

Klar wird sich Blizzard zu solchen Plänen wohl in den nächsten Monaten noch nicht äußern. Doch wenn wir in kommenden Patches auch weiterhin eine Überarbeitung von alten Assets, die an vielen Orten Azeroths verwendet werden, in den Spieldaten finden, dann kann wohl jeder und jede die eigenen Schlüsse zählen.

Vielleicht wird die „große Überarbeitung“ noch nicht die nächste Erweiterung – aber es müsste schon mit dem Sargeras zugehen, wenn das nicht längst in Planung ist. Denn die Hinweise dafür sind alle da.

Oder wie seht ihr das Ganze?