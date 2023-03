WoW: Wenn ihr in Patch 10.1 fies zu einem NPC seid, bringt er euch sofort um

Im nächsten großen Patch von World of Warcraft dürft ihr zu einem Boss nicht böse sein – denn dann hat das verheerende Folgen.

In World of Warcraft gibt es zahlreiche versteckte Interaktionen, an denen die meisten Spielerinnen und Spieler einfach vorbeilaufen, ohne sich wirklich mit ihnen zu beschäftigen oder überhaupt zu wissen, dass es sie gibt.

Das ist auch wieder in Patch 10.1 Glut von Neltharion der Fall. Denn wer sich dort fies zu einem der Oberbösewichte verhält, der wird kurzerhand gegrillt und kann seine Taten dann überdenken.

Was wurde gefunden? In der Story von Patch 10.1 gibt es eine kleine Begegnung mit Fyrakk. Die Inkarnation des Feuers liegt eigentlich recht „gemütlich“ herum, während die Helden ein paar Aufgaben erledigen müssen.

Fyrakk hält nur wenig davon, wenn man ihn beleidigt.

Die Kollegen von wowhead haben allerdings aufgezeigt, dass man Fyrakk vielleicht nicht direkt zeigen sollte, was man von ihm hält. Denn wer das Emote /rude (/unhöflich) auf den Drachen wirkt, der wird kurzerhand von einem Flammenschwall erfasst. Der hinterlässt den „Geröstet“-Debuff, der extrem hohen Schaden verursacht und die erhaltene Heilung derweil auf 0 reduziert.

Das Ergebnis ist ein toter Held, der seine Taten dann beim Respawn überdenken kann.

Gab es so etwas schonmal? Ja. Schon in der Vergangenheit hat Blizzard bei NPCs und Bossen bestimmte Reaktionen eingebaut, wenn man sie mit einigen Emotes anvisiert.

Die wohl bekannteste Interaktion ist hier mit Königin Azshara im Ewigen Palast. Wenn man auf sie das /rude-Emote anwendet, dann reagiert sie ebenfalls verheerend und grillte Spieler einfach mit einem Blitz, der den sofortigen Tod bedeutete.

Aber auch andere NPCs reagieren auf Emotes. So können Blutelfen-Paladine die Stadtwachen in Silbermond etwa /mustern und dann erleben, wie die Stadtwache niederkniet – denn Blutelfen-Paladine sind in der Story Blutritter und damit ranghöher als die Wachen.

Seid also künftig vorsichtig, wenn ihr eurem Unmut gegenüber einem Boss Luft machen wollt – vielleicht kommt die Bestrafung dafür sofort …

Für einen Erfolg müsst ihr sogar wie ein Noob im Feuer stehen und sterben.