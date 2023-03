WoW: Für einen neuen Erfolg müsst ihr wie ein echter Noob im Feuer stehen und sterben

Für einen neuen Erfolg in World of Warcraft dürft ihr euch wie ein typischer DD benehmen: Einfach im Feuer stehenbleiben und sterben.

Wenn man Heiler fragen würde, was DPS-Spieler in World of Warcraft am besten können, dann wäre die Antwort vermutlich: „Im Feuer stehen und sich da nicht wegbewegen.“ In den allermeisten Fällen ist das ein Fehler und führt dazu, dass entweder der Heiler in Sekunden drastisch altert oder der DPS-Charakter einfach das Zeitliche segnet.

Doch in Patch 10.1 Glut von Neltharion, haben alle zumindest einen selbstgewählten Flammentod „frei“ – denn dafür gibt es einen Erfolg.

Was ist das für ein Erfolg? In Patch 10.1 gibt es den Erfolg „Still Standing in Fire“ (zu Deutsch etwa: „Noch immer im Feuer gebadet“), der von den Spielern verlangt, von Fyrakk getötet zu werden. Da es sich bei Fyrakk um die Urinkarnation des Feuers handelt, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis man von ihm gegrillt wird.

Fyrakk und seine Geschwister sieht man auch im neusten Cinematic:

Wie kommt man an den Erfolg? Auch, wenn die genaue Methode noch nicht bekannt ist, wird das aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem „Invasionen“ von Fyrakk zu tun haben, die in Patch 10.1 stattfinden. Diese werden ähnlich ablaufen wie die aktuellen Elementarstürme. Allerdings soll es bei den neuen Invasionen möglich sein, „Fyrakk hervorzulocken“. Selbst, wenn er dabei nicht sterben wird – denn wir töten in Patch 10.1 keine Inkarnation – wird er wohl in den Kampf eingreifen und dabei verheerendes Feuer spucken.

Warum gibt es den Erfolg? Der Erfolg ist streng genommen eine Anspielung auf einen anderen Erfolg, den es schon seit „Cataclysm“ gibt. Denn tauchte Todesschwinge in einigen Gebieten von Cataclysm auf, verdunkelte die Welt und ließ kurz darauf Feuer vom Himmel regnen, was gleich ein ganzes Gebiet dem Erdboden gleichgemacht hat. Wurde man von den Flammen erwischt, starb man fast augenblicklich und wurde mit dem Erfolg – oder der Schmach – „Im Feuer gebadet“ belohnt, sodass gleich die ganze Gilde sehen konnte, was geschehen war.

Später war es auch noch möglich, den Erfolg im Raid „Drachenseele“ zu erhalten, da Todesschwinge dort ebenfalls jede Menge Feuer versprüht und gerne ganze Raids gleichzeitig grillt.

Werdet ihr euch von Fyrakk grillen lassen? Oder seht ihr es gar als Erfolg an, dieses Achievement möglichst NICHT zu bekommen?