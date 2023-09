„Sei verflucht!“ – Spieler von WoW Classic HC sterben an Gegnern, die viel zu stark sind

Die fiesesten Tode in WoW Classic HC sind die, mit denen man nicht rechnet. Dabei gibt es gemeine Monster, die offenbar nur zu diesem Zweck existieren.

Wer versucht, einen Charakter auf den offiziellen Servern von WoW Classic Hardcore zu leveln, der weiß im Groben, worauf er oder sie sich da einlässt. Immerhin ist das eine lange Reise und ein einziger Fehler kann dafür sorgen, dass der geliebte Charakter stirbt und damit für immer verloren ist.

Den meisten ist also klar: Man muss vorsichtig spielen und sich jeden Angriff auf einen Feind am besten dreimal überlegen. Doch trotzdem gibt es einige Kreaturen in Azeroth, die schnell kurzen Prozess machen – weil sie dem Anschein nach gar nicht zur Schwierigkeit des Gebiets passen.

Was ist in WoW Classic HC vorgefallen? Im Subreddit von WoW Classic warnt Jdmcdona seine Mitspieler vor einer Kreatur, die ihm im Ödland begegnet ist.

Ich weiß nicht, welcher verrückte Spinner sich die Level-Skalierung für die Reise-Quests ausgedacht hat, aber von mir aus kann der sich auf einen Kaktus setzen!!! Wenn ihr durch das Ödland lauft (was man doch mit Stufe 35 tun soll?), dann gibt es da einen mächtigen Totenkopf-Bussard (Stufe 55) inmitten einiger Level-35-Mobs und der hat einen MASSIVEN Aggro-Radius. Er wird euch aus JEDER DISTANZ anstürmen, er wird eurer Furcht widerstehen, er wird euch verlangsamen, er wird euch mit zerschmetternden Hieben treffen und IHR WERDET STERBEN. Scheiß auf den Bussard, scheiß auf den Blizzard-Mitarbeiter, der den hierhin gesetzt hat und scheiß auf mich, weil ich dachte, dass ich noch schnell einen Flugpunkt einsammle, bevor ich schlafen gehe. Es war schon vorbei, bevor ich überhaupt bemerkte, dass er auf mich zukommt. Hat mir ja viel gebracht, 4-7 Level über dem eigentlichen Gebiet zu sein. Gezeichnet, Majick – Level 43, Schattenpriester

Die Rede in diesem Beitrag ist von Zaricotl, den ihr im Ödland treffen könnt. Der ist nämlich tatsächlich rund 15-20 Stufen über der Schwierigkeit des Gebiets und im Nachhinein wirkt es fast so, als wäre er nur für WoW Classic Hardcore erfunden worden.

Denn wenn Zaricotl einen Spieler getötet hat, dann gibt er ein besonderes Emote ab:

„Zaricotl scheint nun viel ruhiger zu sein, nachdem er die Überreste von [Charakter] gefressen hat.“

Danach wird Zaricotl für eine Weile lang neutral und greift nicht selbstständig an.

Das Emote hatte er allerdings schon damals zu „Vanilla“-Zeiten – es handelt sich also nicht um eine unerwartete Neuerung für WoW Classic HC.

Zaricotl hat schon einige Hardcore-Charaktere auf dem Gewissen. Bildquelle: wowhead

Spieler warnen vor weiteren Elite-Mobs: Im Beitrag ist die Rede von noch weiteren Monstern, die im Verlauf der Level-Erfahrung eine besondere Bedrohung darstellen.

So gibt es im Silberwald („Silverpine Forest“) etwa die berüchtigten „Söhne von Arugal“ – einige Elite-Worgen, die man auch erst erkennt, wenn es eigentlich zu spät ist.

Im Dämmerwald („Duskwood“) wiederum gibt es den berüchtigten „Stitches“ („Kleiner“), der seinen Weg hin zum Ort „Darkshire“ sucht, sobald jemand seine Quest auslöst – dabei wird gelegentlich sogar alles im vermeintlich sicheren Gasthaus getötet.

Auch Elite-Gegner wie der fiese Mor’Ladim auf dem Friedhof sorgen gerne mal für einen schnellen, unerwarteten Tod.

Der Scharlachrote Kurier in den Östlichen Pestländern kommt ebenfalls mit einer ganzen Eskorte daher.

Ist das so gewollt? Ja. In der klassischen World of Warcraft und auch in Erweiterungen wie „The Burning Crusade“ oder „Wrath of the Lich King“ gibt es immer wieder Feinde, die deutlich über der Stufe des Gebiets sind, indem sie sich befinden. Doch wo bekannte Gefahren wie der traumatische Teufelshäscher riesengroß sind und sich schon auf weite Distanz ankündigen, gibt es im klassischen WoW eben auch einige harte Elite-Kreaturen, denen man ihr extrem hohes Level nicht sofort ansieht.

Auf der einen Seite kann es natürlich niederschmetternd sein, den geliebten Charakter an so einen übertrieben starken Mob zu verlieren. Auf der anderen Seite ist das aber genau die Erfahrung, für die man sich angemeldet hat, wenn man World of Warcraft Classic Hardcore spielt.

Hat so ein Mob auch euer Leben in WoW Classic Hardcore frühzeitig beendet?

