WoW bringt einen neuen Spielmodus, streicht das „MMO“ in MMORPG

Song of Nunu schickt die zwei Champions Nunu und Willump auf eine Reise durch Wildnis von Freljord und kündigt weitern Charakter an.

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

WoW Classic: Wrath of the Lich King – In unter 10 Minuten – Anzeige

Song of Nunu bringt einen Fan-Liebling aus League of Legends ins Spiel

Spieler arbeitet wochenlang am schwersten Erfolg in WoW Classic – Blizzard hält ihn für einen Bot und bannt ihn

Was bedeutet das konkret? Auch wenn es noch keine genauen Details gibt, scheint Blizzard sich damit stark an den Regeln zu orientieren, die sich viele Spieler schon in WoW Classic selbst auferlegt hatten. Das heißt:

Was wurde verraten? In einem Interview mit dem Magazin Forbes sprach Tim Jones, Assistand Lead Game Designer von WoW Classic, über einen neuen Modus, der noch kommen wird:

In World of Warcraft Classic ist gerade erst der neue Spielmodus „Hardcore“ gestartet. Dort haben Spieler nur ein einziges Leben – und müssen danach einen neuen Charakter anfangen. Schon nach weniger als 3 Tagen war der erste Spieler erfolgreich auf Stufe 60 angekommen.

Ein neuer Spielmodus für World of Warcraft wurde angekündigt. Der Haken an der Sache: Andere Spieler sind dabei weitestgehend tabu.

Insert

You are going to send email to