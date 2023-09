WoW: Patch 10.2 Wächter des Traums – Alles zum neuen Raid, Legendary und Release

Der neue Schlachtzug in Patch 10.2 wird „Amirdrassil, Hoffnung des Traums“. Es handelt sich dabei um den neuen Weltenbaum, der bisher sicher im Schoß des Smaragdgrünen Traumes gedeiht. Fyrakks Streitkräfte sind in den Traum eingedrungen und versuchen, den Baum und seine Macht unter Kontrolle zu bekommen. Sie werden dabei von den Druiden der Flamme und den Elementaren der Feuerlande unterstützt.

Hier warten nicht nur neue Quests und Events, sondern auch neue Kreaturen, die wir bisher noch nie gesehen haben. Außerdem trifft man hier viele wichtige Charaktere, die vor allem mit der Story der Druiden und Nachtelfen in Verbindung stehen – es scheint ganz so, als würden wir auch Cenarius hier wiedersehen.

Obwohl in World of Warcraft gerade erst das Update 10.1.7 Inkarnation des Zorns live ist, hat Blizzard bereits den nächsten großen Patch 10.2 enthüllt. Wir haben alle Informationen zum nächsten großen Kapitel von WoW: Dragonflight zusammengetragen und bieten euch hier eine Übersicht über alle großen und kleinen Neuerungen, die im nächsten Patch anstehen.

World of Warcraft hat den neusten Patch vorgestellt. Wir verraten, was alles im Update zum Smaragdgrünen Traum steckt.

