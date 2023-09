WoW: Im nächsten Addon geht’s wohl um Piraten – Diese Hinweise sprechen dafür

Der Ingame-Shop von World of Warcraft könnte das nächste Addon verraten haben. Denn die Hinweise passen gut zueinander.

Update 09:15 Uhr: Inzwischen hat sich Mike Ybarra gemeldet und auf Twitter gesagt, dass sich das nächste Addon nicht um Piraten drehen wird. Es bleibt also spannend.

Originalmeldung: In rund zwei Monaten wissen wir, wie die nächste Erweiterung von World of Warcraft heißt – aber schon jetzt gibt es jede Menge vermeintliche Leaks und Gerüchte. Die bisher wohl überzeugendsten Hinweise kommen allerdings von Blizzard und dem WoW-Shop. Denn der verkauft wieder verdächtige Angebote, die sich wunderbar in die Vergangenheit einreihen.

Was ist so verdächtig? Im Shop von World of Warcraft gibt es immer wieder verschiedene Paket-Angebote, die im Nachhinein auffällig oft mit der jeweils nächsten Erweiterung in Verbindung standen. Aktuell gibt es im Shop ein Paket, das sogenannte „Seefahrer-Paket“, das nicht nur ein gruseliges Schiff, sondern auch einen Papagei und zwei weitere Pets mit sich bringt.

Die Theorie ist nun: Das ist ein Hinweis darauf, dass sich die nächste Erweiterung um Piraten und Seefahrerinnen drehen wird.

Gab es diese Hinweise schon früher? Wenn man sich die Vergangenheit verschiedener Reittiere und Angebote anschaut, muss man klar sagen: Ja, das war auch schon früher so. So hatte Blizzard einige Monate vor der Ankündigung der Erweiterung „Dragonflight“ plötzlich ein Paket-Angebot, bei dem man zahlreiche Drachen-Reittiere und Pets für einen vergünstigten Preis kaufen konnte.

Auch der „Sylverische Träumer“, den es im Vorfeld zu Shadowlands zu kaufen gab, passte in dieses Muster. Bei ihm handelte es sich nämlich um ein Flugreittier, das später auch im Ardenwald von Shadowlands vorkam.

Der Sylverische Träumer war ein Hinweis auf Shadowlands – den man erst im Nachhinein verstand.

Genau die gleiche Theorie gibt es nun beim „Wunderbarer Wellenschnauzer“. Das ist ein besonderes Reittier, das es aktuell für ein 6-Monats-Abo gibt. Das Modell des Reittiers ist ein großer Fisch, der in dieser Form bisher nirgendwo in WoW genutzt wird. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass es sich bei dem Fisch um ein Modell handelt, das auch in der nächsten Erweiterung auftauchen wird – und das spricht einfach für ein Unterwasser- oder Insel-Gebiet.

Was spricht noch dafür? Nicht nur der Shop dient als Indiz, sondern auch die von World of Warcraft langsam eingeflochtenen Storys. So tauchten in den letzten Patches nicht nur Piraten auf, sondern es war auch die Rede vom „Nightsquall“. Das ist ein Nachtelfen-Pirat, der „die andere Seite von Azeroth“ erkundet hat und nun zurückgekehrt ist. Er versucht aktuell, alle großen Piraten-Gruppierungen unter einem Banner zu vereinen, um dann wieder auf die andere Seite von Azeroth zu segeln und sich die Schätze zu sichern, die dort sind.

Ob an dieser Theorie etwas dran ist, erfahren wir in rund 2 Monaten. Denn dann findet die BlizzCon 2023 statt, wo mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die nächste Erweiterung von World of Warcraft enthüllt wird.

Hättet ihr Lust auf eine „Piraten“-Erweiterung im Südmeer von WoW? Oder welche Thematik würdet ihr gerne sehen?