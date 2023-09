Blizzard entlässt wieder Mitarbeiter: Dieses Mal muss das Hearthstone-Team bluten

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Wem wurde gekündigt? Alle Betroffenen sind nicht bekannt, ein paar wurden jedoch über Linkedin öffentlich. So wurde Hunter Curren entlassen, der zuletzt als Tools Engineer im Hearthstone-Team gearbeitet hatte. Er war über 18 Jahre bei Blizzard angestellt. Eine weitere Kündigung traf Joe Belousek, der die letzten beiden Jahre ebenfalls zum Hearthstone-Team gehörte (via linkedin ).

Dass bei Blizzard eine ziemliche Fluktuation an Mitarbeitern herrscht, ist inzwischen allgemein bekannt. Vor allem nach dem großen Sexismus-Skandal kam es zu vielen Änderungen. Doch auch jetzt, in den Jahren danach, scheint es immer wieder Wellen mit Entlassungen zu geben. Dieses Mal verliert das Hearthstone-Team einige Mitarbeiter.

