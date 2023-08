Der Chef von Overwatch 2 spricht darüber, wie es ist, das derzeit schlechteste Spiel auf Steam zu sein

Wir erklären euch in einem kurzen Video, wie ihr in Baldur’s Gate 3 euren Charakter zurücksetzt und eure Klasse neu wählt.

Gibt es denn PvE-Missionen in Overwatch 2? Ja, die gibt es und Cortyn hat die Inhalte für euch ausprobiert. Doch der Preis für die handvoll Missionen ist ziemlich happig. Mehr dazu lest ihr direkt auf MeinMMO:

Wie geht es dem Spiel auf Steam? Überraschend gut. Trotz der vielen, negativen Kritiken spielen derzeit noch rund 50.000 Spieler täglich den Helden-Shooter von Blizzard über Steam. Teilweise kletterte das neue Spiel sogar in die Top-10 der Bestseller auf Steam, obwohl es offiziell ein Free2play-Spiel ist. Das spricht aber dafür, dass viele Spieler bereit sind, Geld in Overwatch 2 zu stecken.

Keller erklärte außerdem, dass man das Spiel weiter entwickeln wolle und weitere Features ergänzen wolle. Was man alles für die Zukunft geplant habe, verriet er jedoch in dem Post nicht.

Auch wenn es keinen Spaß macht, wenn man in Rezensionen bombardiert wird, war es großartig zu sehen, wie viele neue Spieler zum ersten Mal in Overwatch 2 eingestiegen sind.

Neben Kritik an Blizzard und an den schlechten FPS-Werten gibt es aber auch etliche negative Reviews, die sich nur mit Memes oder Rezepten äußern.

Overwatch 2 startete am 10. August auf Steam und konnte sich bereits nach wenigen Tagen als das „schlechteste Spiel auf Steam“ rühmen. Jetzt hat sich der Chef von Overwatch 2 geäußert, was man davon hält.

