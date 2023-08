Overwatch 2 ist auf Steam und direkt eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten – 86 % negativ

Overwatch 2 ist auf Steam gestartet und die Leute hassen es. Es könnte das schlechteste Spiel auf Steam aller Zeiten werden – laut Spieler-Reviews.

So hatte sich Blizzard das vermutlich nicht gedacht. Mit dem Launch von Overwatch 2 auf Steam wollte man Spielerinnen und Spielern eine neue Möglichkeit geben, um auf das Spiel zuzugreifen. Anstatt den Battle.net-Launcher zu benötigen, kann man den Helden-Shooter nun auch auf Steam zocken.

Doch viele wütende Fans ergriffen die Gunst der Stunde, um endlich ihrem Frust Luft zu machen. Es hagelte negative Reviews. Innerhalb von nur 12 Stunden wurde Overwatch 2 zu einem der am schlechtesten bewerteten Spiele. Immerhin sind zumindest ein Teil der Bewertungen recht amüsant.

Was ist gestern passiert? Zusammen mit dem Start der 6. Saison, der Veröffentlichung einer neuen Heldin und dem Launch der „Invasion“-PvE-Missionen in Overwatch 2 wurde das Spiel auch auf Steam veröffentlicht. Für Blizzard war das eine Chance, noch mehr potenzielle Spielerinnen und Spieler anzusprechen, die nicht den Battle.net-Launcher nutzen wollen oder alle, die ihre Spiele gerne auf Steam gebündelt haben wollen.

Die 6. Saison steht im Zeichen einer neuen Omnic-Krise. Aber die richtige Krise gibt’s auf Steam.

Wie wurde das Spiel bewertet? Bereits gestern Abend lag das Spiel mit 17 % positiven Reviews und 83 % negativen Reviews in einem verheerend schlechten Bereich. Am heutigen Morgen (Stand: 10:00 Uhr) sind die Bewertungen noch schlechter geworden.

Inzwischen sind von den über 25.000 Bewertungen mehr als 86 % negativ und nur noch 14 % positiv. Noch schlimmer: Schaut man sich viele der „positiven“ Reviews an, dann sind auch diese eigentlich negativ und oft nur sarkastisch formuliert im Sinne von „Ich habe eine gute Bewertung gegeben, damit ihr sie auch lest“.

Der einzige positive Aspekt daran ist, dass zumindest ein großer Teil der Bewertungen einen humorvollen Charakter hat – zumindest, wenn man es zynisch mag. Einige Auszüge aus den negativen Reviews:

„Blizzard hat vergessen, dass das ein Videospiel ist und kein Charakter-Skin-Shop.“

„Die Leute, die Overwatch-Pornos im Internet machen, arbeiten härter als die Leute, die das eigentliche Overwatch machen.“

„Willkommen auf Steam, Blizzard. Hier sind eure ehrlichen Reviews.“

„Overwatch 2 hat keinen Respekt für dich und es ist nur ein Versuch, deine Geldbörse zu öffnen, während es sich als das Spiel tarnt, das es einstmals war.“

Und hier einige der „positiven“ Reviews:

„Was für ein cooles Spiel! Ich hoffe wirklich, dass es von einer Firma betrieben wird, die auf ihre Fans hört und ihre Versprechen hält.“

„Um in meiner bescheidenen Meinung absolut ehrlich zu sein, ohne sentimental zu wirken und natürlich ohne jemanden anzugreifen, der das anders als mein Standpunkt sieht, aber gleichzeitig mit einer differenzierten Sichtweise ohne jemandes Beurteilung zu verurteilen und zu versuchen es objektiv zu halten und doch dabei den Standpunkt des jeweils anderen zu respektieren, denke ich: Team Fortress 2 ist besser als Overwatch 2.“

„Unglaublich, dass sie aus der beliebten Porno-Reihe echt ein Spiel gemacht haben.“

„Es ist Overwatch, aber es hat eine 2 am Ende.“

Woran liegt diese schlechte Bewertung? Dass Overwatch 2 auf Steam so schlecht bewertet wurde, dürfte nur wenige überraschen. Ein großer Teil der Overwatch-Community ist seit dem regulären Launch von Overwatch 2 im letzten Jahr bitter enttäuscht worden. Für viele ist die „2“ im Namen nicht gerechtfertigt, denn die damals angekündigte PvE-Kampagne mit dem Heldenmodus ist nicht erschienen. Stattdessen gibt es alle paar Wochen einen Battle-Pass und gelegentlich einzelne Story-Missionen.

Für viele ist Overwatch 2 eine Ansammlung von gebrochenen Versprechen und in vielen Aspekten schlicht schlechter und gieriger als das ursprüngliche Overwatch.

Steam geht in aller Regel gegen so ein „Review Bombing“ allerdings vor. Das könnte zumindest in den nächsten Tagen einige der negativen (und trollenden positiven) Bewertungen wieder verschwinden lassen.

War der Launch nur schlecht? Das kommt wohl auf den Standpunkt an. Immerhin tummeln sich aktuell allein auf Steam in Overwatch 2 über 52.000 Spieler, wodurch es zumindest auf Platz 12 der Spiele mit den aktuellen meisten Spielern steht. Wie viele davon neue Spieler sind oder nur von Battle.net gewechselt haben und wie viele das Spiel nach ein paar Stunden wieder fallen lassen, werden die nächsten Tage zeigen.

Es bleibt abzuwarten, ob Overwatch 2 sich bis dahin noch den zweifelhaften Ruhm des „schlechtesten Spiels auf Steam“ erkämpft – denn da steht Overwatch 2 aktuell auf dem zweiten Platz, nur ganz knapp hinter „War of the Three Kingdoms“.

Auch der Overwatch League geht es aktuell schlecht. Ein Analyst sagt: “Das wird als riesiger Patzer in die Gaming-Geschichte eingehen.”