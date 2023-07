Experten analysieren die größten Fehler Blizzards: „Das wird als riesiger Patzer in die Geschichte eingehen“

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Wie sieht die Zukunft vom eSports in Overwatch aus? Das ist ungewiss. Die meisten denken, dass der eSport in Overwatch sich ganz von allein erholen wird, sobald das nicht mehr unter dem Banner der Overwatch League läuft und sich neue Turniere und Formate herauskristallisieren.

So hatte Blizzard, ganz ohne Not, Overwatch 1 mehr oder weniger sterben lassen, indem die Entwicklung nahezu eingestellt wurde, um sich stattdessen auf Overwatch 2 zu konzentrieren. Dieser Mangel an neuen Inhalten hätte auch der eSport-Szene nicht gut getan – vor allem bei einem Spiel, das noch so stark wachsen musste, wie es bei Overwatch der Fall war.

Auch der ehemalige Caster Makowski hat eine Meinung dazu und schlüsselt auf, was seiner Meinung nach an der Overwatch League alles falsch lief:

Wir hatten die richtigen Leute, die Ressourcen und, am wichtigsten, ein großartiges Spiel. Die Menschen in der Führung wurden im Jahr 2019 ausgewechselt und ab da ging es steil bergab.

