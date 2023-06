Overwatch: 2 Profis ruinieren sich in 24 richtig dummen Sekunden auf Twitch ihre Karriere für immer

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

In Overwatch 2 haben sich 2 Profi-Spieler aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten jetzt einen permanenten Bann von allen Turnieren eingehandelt. Sie haben sich in einem Twitch-Streamer über einen transsexuellen Caster lustig gemacht. Ein Tweet des Verhaltens ging viral.

