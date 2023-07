Blizzard bringt seine Spiele auf Steam, beginnt mit Overwatch 2

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Kommen noch weitere Spiele? Das zumindest scheint der Plan zu sein. Wenn auch noch keine konkreten Details veröffentlicht wurden, dürfte Overwatch 2 nur der erste Schritt sein. Es wäre leicht denkbar, dass auch andere Titel von Blizzard – wie etwa Diablo IV , Hearthstone oder World of Warcraft – künftig in Steam spielbar sein werden. Sobald es mehr Infos dazu gibt, werden wir natürlich darüber berichten.

Was bringt das? Der Vorteil ist, dass ihr keinen eigenen Launcher mehr braucht, wie etwa den Battle.net-Launcher, wenn ihr Overwatch 2 spielen wollt und ohnehin bereits Steam verwendet. Außerdem könnt ihr während des Spielens von Overwatch 2 auf die Steam-Features zugreifen – also etwa auf die Freundesliste, von der ihr andere Mitspieler einladen könnt oder Steam-Achievements.

Was sagt Blizzard noch? In einem Blogpost von Blizzard sprach Mike Ybarra, der Chef von Blizzard Entertainment: “Obwohl Battle.net auch weiterhin eine Priorität für uns bleiben wird, jetzt und in der Zukunft, haben wir von Spielern gehört, dass sie Steam für einige unserer Spiele haben wollen, beginnend mit Overwatch 2 am 10. August. Wir sind froh mit Valve zusammenzuarbeiten, um das möglich zu machen.”

