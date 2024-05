„So Metal, ich möchte gegen eine Steinmauer rennen“: Neuer Koop-Shooter begeistert mit Setting in einem niemals endenden Mech-Krieg

Ein neuer Shooter auf Steam lockt mit einem interessanten Konzept, bei welchem Gegner sich unter anderem gegenseitig vernichten. Was genau dahinter steckt, erfahrt ihr hier.

Um welches Spiel geht es hier? The Forever Winter ist ein neuer Koop-Shooter auf Steam. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht, ihr könnt das Spiel lediglich schon auf eure Wunschliste setzen.

Der Shooter lockt vor allem mit einem interessanten Konzept, das euch also Parteiloser in einen niemals endenden Mech-Krieg steckt. Interessant ist hier vor allem, dass in The Forever Winter ein PvEvE-Konflikt stattfindet. In diesem werden sich feindliche Fraktionen ständig gegenseitig bekämpfen – inklusive riesiger Roboter.

Euer Ziel in diesem Konflikt wird es sein zu plündern und vor allem zu überleben. Der Trailer zeigt euch bereits ein bisschen Gameplay und In-Game-Material. Da es sich um Pre-Alpha-Material handelt, ist das Gezeigte hier und da noch ein bisschen grob und unfertig. Zukünftig könnte sich das Gameplay also noch sehr verändern:

Was steckt hinter dem Konzept? In The Forever Winter steht vor allem der Konflikt durch den laufenden Mech-Krieg im Fokus. Als Spieler steht ihr in diesem Krieg auf keiner Seite, sondern verfolgt euer eigenes Ziel in dieser Zeit zu überleben.

In einem Team aus vier Leuten müsst ihr plündern und eure Ausrüstung und euer Arsenal erweitern, um zu überleben. Das Team setzt sich dabei aus vier Spielern zusammen oder ihr zieht quasi solo mit drei KI-Teammitgliedern los. Und Überleben steht hier tatsächlich an oberster Stelle, denn wenn euer gesamtes Team stirbt, verliert ihr alles, was ihr bis dahin gesammelt habt und eure Ausrüstung und müsst ganz von vorne anfangen.

Ihr seid also auf Teamwork angewiesen, um so lange wie möglich und vor allem zwischen den viel größeren NPCs zu überleben. „Gegner haben ihre eigenen Ziele und Agenden, operieren in koordinierten Gruppen als Teil eines Kampf-Ökosystems und beginnen Kämpfe gegen euch und andere NPCs“ heißt es in einer Pressemeldung zum Trailer, wie rockpapershotgun.com berichtet.

KI-Gegner greifen euch an oder kämpfen gegeneinander

„Jede Fraktion wird intelligent auf eure Aktionen auf verschiedene Weise reagieren“ heißt es weiter. Wenn die Entwickler halten, was sie damit versprechen, besteht für euch als Spieler also immer die Gefahr selbst angegriffen zu werden oder in einen Kampf zwischen riesigen Robotern zu gelangen.

Ein Konzept, das sich definitiv interessant anhört und gut zu den Mech-Designs passen würde, die man im Trailer sieht. „So Metal, ich möchte gegen eine Steinmauer rennen“, beschreibt ein User seine Meinung über das Konzept und den Trailer in seinem Kommentar.

