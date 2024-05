Die ehemalige Freundschaft zwischen Mowky und Anni The Duck steht im Mittelpunkt einer großen Diskussion. Nachdem sie in einer ARD-Doku noch lobende Worte fand, bricht Mowky nun ihr Schweigen und spricht über ihre Erfahrungen.

So sprach Mowky in der Doku über Anni: Im Februar 2024 waren die beiden ehemaligen besten Freundinnen noch gemeinsam in einer ARD-Doku zu sehen. Dort äußerte sich Mowky noch positiv über ihre damalige Freundin und sagte sogar, man könne an ihr wachsen .

Nur drei Monate später bricht die Streamerin ihr Schweigen und berichtet jetzt, dass sie sehr unter der Freundschaft gelitten habe.

Man sollte bedenken, dass die Drehtage vermutlich deutlich vor dem Erscheinen der Doku stattgefunden haben. Deshalb kann es sein, dass sich ihre Haltung zu Anni The Duck in der Zwischenzeit verändert hat. In ihrem letzten Twitch-Stream berichtet sie jedenfalls von ihren Erlebnissen.

Ihr verehrt jemanden, den ihr nicht kennt

So ist Mowkys Ansicht heute: In ihrem Twitch-Stream bricht Mowky ihr Schweigen: Sie berichtet, dass sie genervt davon sei, den Frieden mit Anni The Duck zu wahren. Immer wieder sei sie in ihrem Stream auf Anni und darauf, ob und wann man die beiden wieder zusammen sehen würde, angesprochen worden.

Weiter berichtet sie, dass sie fünf Jahre lang unter der Freundschaft gelitten habe sowie manipuliert und instrumentalisiert worden sei. Des Weiteren sagt sie, dass die Zuschauer nicht wüssten, was für eine Person sie da verehren . So sei auch Anni der Grund, warum die Streamerin Reved so lange nicht mehr gestreamt habe.

Der Clip geht kurz darauf auf TikTok viral. Den vollständigen Ausschnitt könnt ihr hier sehen:

Einen Tag nach ihrem Stream gibt Mowky ein ausführliches Statement auf X ab. Dabei geht sie speziell darauf ein, dass ihre Vergangenheit mit Anni auch gesundheitliche Auswirkungen habe: Sie berichtet von einer Nervenkrankheit, chronischen Spannungsschmerzen und einer Reihe weiterer Beschwerden.

Dabei betont sie erneut, dass sie keinen Hass gegen die Streamerin AnniTheDuck schüren wolle, sondern lediglich ihren eigenen Frieden mit der Situation finden möchte.

Wie geht es in Zukunft weiter? Zum aktuellen Zeitpunkt, also am 6. Mai um 14 Uhr, hat sich Anni The Duck noch nicht zu den Anschuldigungen geäußert. Ob und wann sie sich zu den Vorwürfen äußern wird, bleibt also vorerst unklar.

In der Zwischenzeit haben sich jedoch bereits weitere Streamer zu dem Vorfall geäußert. So meldete sich am selben Tag die Ex-Freundin von Anni The Duck, Reved, zu dem Thema und berichtete über ihre Erfahrungen.