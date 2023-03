Eines der größten Geheimnisse von Diablo 4 war bereits in der Beta versteckt – Fans glauben, sie haben es gelüftet

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Der Blutige Wolf scheint eine wichtige Rolle in der Geschichte von Diablo 4 zu spielen. Er begenet uns nicht nur im Intro, sondern erscheint auch an einem späteren Zeitpunkt im Spielverlauf.

In einem Buch zur Lore von Diablo (Book of Adria: A Diablo Bestiary) fand er wiederum Runen, die denen des Wolfes ähneln und auf Mephisto verweisen. Mephisto ist ein Boss aus Diablo 2 und als „der Herr des Hasses“ bekannt. Obendrein ist er der Vater von Lilith.

Was haben Fans herausgefunden? In den sozialen Netzwerken gibts es eine Reihe von Threads, die sich mit dem mysteriösen Blutigen Wolf befassen. Die Fans rätseln, was es mit der Bestie auf sich hat und wer es sein könnte (via Reddit ).

Am nächsten Tag wandert euer Charakter weiter, ohne Pferd, und gelangt in einen Schneesturm. Er kämpft sich zu einer Höhle, wo er dann niedersinkt und einschläft. Kurz darauf begegnet euch der Blutige Wolf ein weiteres Mal – diesmal nicht nur als Silhouette und wir erblicken sein knöchernes Antlitz.

Die erste Begegnung mit dem Blutigen Wolf: Der Blutige Wolf begegnet euch bereits in euren ersten Minuten von Diablo 4. Nach einer langen Reise bricht die Nacht über euren Charakter hinein. Ihr erkundet mit eurer Fackel eine steinerne Statue am Wegesrand, als plötzlich euer Pferd unruhig wird und davonläuft.

Spoilerwarnung: In den folgenden Abschnitten sprechen wir über die Begegnung mit dem Blutigen Wolf im Intro von Diablo 4 und den Fan-Theorien, was es mit dem Wolf auf sich hat. Falls ihr das Intro noch nicht gespielt habt oder Fan-Theorien zu Diablo 4 als Spoiler empfindet, solltet ihr hier nicht weiterlesen.

