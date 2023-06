Diablo 4: Blizzard sagt, sie haben aus den Fehlern von Diablo 3 gelernt – Wollen das größte Problem vermeiden

Rod Fergusson hat in einem Interview erklärt, warum man Diablo 4 ganz anders angeht als den Vorgänger Diablo 3 und dass man deshalb bereits viel Content-Nachschub in der Pipeline hat.

Als Diablo 3 2012 erschienen ist, da steckten Service-Games noch in den Kinderschuhen. Viele Spiele setzten damals auf Erweiterungen, nicht auf Live-Seasons und schon gar nicht auf kostenlosen Zusatz-Content.

Trotzdem war Diablo 3 so etwas wie ein Vorreiter in Sachen Seasons. Alle paar Monate gabs neue Mechaniken, um das Spielerlebnis frisch zu halten und Spielern einen Grund zu geben, einen neuen Charakter in der neuen Season zu spielen. Bis zur Season 28 hat man es geschafft, aber jetzt ist Schluss.

Allerdings sagt Rod Fergusson, General Manager des Diablo Franchise, im Interview mit dem YouTube-Kanal „Kinda Funny Games“, dass man mehr hätte machen müssen, um über die 11 Jahre von Diablo 3 ordentlichen Content und Neuerungen zu liefern – das größte Problem des Vorgängers, der mit nur einer Erweiterung über die ganzen Jahre auskommen musste.

Man hat sich jedoch darauf eingestellt und fährt mit Diablo 4 einen ganz anderen Kurs.

Was ist mit Diablo 4 anders? Man wollte etwas schaffen, das sehr lange läuft und immer wieder von neuem Content profitiert. Dafür haben man das Entwickler-Team ganz anders aufgestellt und auch andere Erwartungen an sich selbst: „Der Release von Diablo 4 ist nicht das Ende, es ist der Anfang“, sagt Fergusson.

Man wolle viele Jahre Seasons bieten, bei der jede einzelne mehr bietet, als in den Zeiten von Diablo 3. Außerdem gehören auch Erweiterungen zum festen Programm von Diablo 4. Deshalb mussten das Team und die Strukturen auch entsprechend angelegt werden:

Wenn du ein Spiel wie [Diablo 4] machst, musst du es nachhaltig machen. Das kannst das Team nicht pushen und sagen, wenn der Release durch ist, ist das wie eine Ziellinie und alle fallen erschöpft um.

Denn weißt du was: Wir haben eine Season, die bald kommt, wir haben den Week-2-Patch in Arbeit, wir brauchen Balance-Änderungen – du musst dein Team und die Struktur so aufbauen, dass es nachhaltig ist, denn müssen wir die ganze Zeit liefern.

Wir arbeiten parallel an Dingen. Während ich hier sitze, bringen wir das Hauptspiel auf den Markt, wir machen Season 1 fertig, wir arbeiten an Season 2, wir arbeiten an Erweiterung 1, wir fangen an mit Erweiterung 2. All das passiert genau jetzt.