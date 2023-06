Diablo 4: Was ist eigentlich mit dem geheimen Cow Level? Boss lächelt und macht klare Ansage

In Diablo gibt es dem Jahr 2022 das „geheime Cow Level“, ein versteckter, legendärer Ort, bei dem das Spiel etwas verrückter war als sonst. Wie sieht es damit in Diablo 4 aus? Diablo-Chef Rod Fergusson (Blizzard) sagt, warum man bewusst darauf verzichtet hat, zumindest zum Release.

Was ist das geheime Cow Level?

Das „Cow Level“ ist ein besonderer geheimer Ort in Diablo 2 zu dem man nur über Umwege kam. Das erste Mal sah man das “Kuh-Level” am 1. April 1999 und hielt es für einen April-Scherz. Doch als Diablo 2 ein Jahr später erschien, fanden Spieler tatsächlich am 4. Juli Zugang zum Ort (via blizzardwatch).

An dem Ort rennen unzählige Kühe rum und ein Kuh-König. Weil hier besonders viele Mobs auf einem Fleck zu finden sind, eignet sich das geheime Kuh-Level für Charaktere, die auf Flächenschaden spezialisiert sind, ideal zum Farmen von EXP und Items.

In Diablo 3 kam der Ort dann als „Nicht das Kuh-Level“ zurück und erfreute sich erneuter großer Beliebtheit.

Chef sagt: Jeder mit Geschäftssinn hätte Pets und Flügel zu Diablo 4 gebracht

Was sagt Diablo zum Cow-Level? In einem langen Video-Interview zu Diablo 4 sprach der Chef von Diablo, Rod Fergusson, zu dem Thema. Er sagte: Man wollte in Diablo 3 alles „nah am Boden“ halten, daher verzichte man auch auf Flügel und Pets, also auf die beiden Dinge, die besonders groß in Diablo 3 waren und die man aus Marketing-Sicht auf jeden Fall mit in Diablo 4 hätte übernehmen müssen:

Der Interviewer fragt: „Wie sieht es mit Kühen aus, Rod? Bist du ein Kuh-Typ? Lass mal über Kühe reden.“

Fergusson lacht erst und sagt: „Ich hab keine Ahnung, von was du redest.“

Er erklärt dann: Man wollte im neuen Diablo alles „nah am Boden“ halten. Diablo 4 sollte sich „authentisch“ anfühlen und dem Gothic-Thema gerecht werden.

Daher verzichte man auch auf Flügel und Pets, die zwei besonders erfolgreiche Dinge in Diablo 3, die jeder mit “einem Fünkchen Geschäfts-Sinn” auf jeden Fall mit in Diablo 4 übernommen hätte:

Aber wir wollten nicht am Launch-Tag 30 Leute im Dorf haben, die mit Engels- oder Dämonenflügeln am Rücken herrumlaufen und einen Haufen Hunde, Katzen oder was-auch-immer. Das hätte die Immersion gesprengt.“

Diablo 4 hat in Season 1 kein Cow-Level, aber vielleicht in späteren Seasons

Aus demselben Grund, dass man das Spiel authentisch-düster halten wolle, gäbe es auch kein Geheim-Level in Diablo 4, das Leute vielleicht suchten.

„Das heißt aber nicht, dass es nicht in Zukunft kommt.“

Es seien 2 ganz verschiedene Sachen, sagt Ferguson lächelnd, was man in Season 1 oder was man in Season 21 tun könne. Man werde sehen, ob diese Weisheit auch für Diablo 4 gelte.

