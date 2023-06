Diablo 4: Release im Ticker – Alles, was ihr zu Start & Uhrzeit heute Nacht wissen müsst

Kaum jemand hat darum gebeten, aber nun ist es da: Forspoke hat mit In Tanta We Trust seine erste Story-Erweiterung bekommen.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Bisher ist die Resonanz zu Diablo 4 äußerst positiv. Trotz kleinerer Kritikpunkte wie langen Laufzeiten in Dungeons und zwischen Aufträgen, kommt das Spiel sehr gut an und hält die Spieler bei Laune. Wenn ihr euch die Welt schon vorher ansehen wollt, findet ihr alle wichtigen Punkte auf unserer interaktiven Map:

Wenn die Server um 01:00 Uhr live gehen, steht euch das ganze Spiel ohne Einschränkungen zur Verfügung. Ihr könnt dann die Kampagne durchspielen und das gesamte Endgame. Wenn ihr noch nicht genau wisst, was ihr spielen wollt, findet ihr auf MeinMMO die Tier List der besten Klassen in Diablo 4 sowie unsere Level-Guides für jede Klasse:

Viele Fans lobten den Release deswegen schon als den besten in der Geschichte von Blizzard und generell als den besten Release in letzter Zeit, zumal es auch nur recht wenige Bugs gibt. Die Spieler freuen sich: nach den versemmelten PC-Releases der letzten Zeit ist Diablo 4 eine schöne Abwechslung.

Heute startet Diablo 4 offiziell. MeinMMO begleitet den Release im Live-Ticker und verrät euch alles was ihr zum Start, Uhrzeit und Co. wissen müsst.

