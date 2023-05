Gamerin kauft 120 Energy-Drinks für den Start von Diablo 4 – Freund fragt: „Sollte ich mir Sorgen machen oder sie heiraten?“

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Mittlerweile hätten die beiden jedoch tolle Jobs mit bezahlten Urlaubstagen und würden es daher so richtig krachen lassen (via Reddit ).

Was bestellte die Freundin? Die von Kahuna aufgelistete Bestellübersicht beinhaltet so ziemlich alles, was man für einen einwöchigen Gaming-Marathon benötigt – inklusive der Gerätschaften, umso wenig Zeit wie möglich abseits des Schreibtischs verbringen zu müssen:

Der Release von Diablo 4 steht unmittelbar bevor. Eine Gamerin ist bereits bestens für den 6. Juni vorbereitet und hat sich mit allem eingedeckt, was man so braucht, um eine Woche lang das Haus nicht zu verlassen.

Fans von Hack and Slay fiebern bereits dem Release von Diablo 4 am 6. Juni entgegen. Eine Spielerin plant direkt einen einwöchigen Gaming-Marathon zum Release und löst damit eine Diskussion auf Reddit aus.

