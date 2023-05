Diablo 4: Frühzugang – Was ihr wissen müsst, wenn ihr 4 Tage früher spielen wollt

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Die Meldungen, dass Diablo 4 schon am 1. Juni spielbar wäre, gehen auch in Deutschland um. Dabei handelt es sich aber um nicht ganz korrekte Informationen. Der 1. Juni ist in bestimmten Zeitzonen möglich, aber nicht in Deutschland.

Der Weltboss in Diablo 4 ist so hart, er vermöbelt sogar den Chef persönlich – Kriegt freundliche Tipps von Spielern

Spielt ihr auf mehreren Plattformen, könnt ihr sogar von der Cross-Progression profitieren. Euer Fortschritt ist an euren Account gebunden, nicht an eure Spiel-Plattform.

Der Preload wird vermutlich schon einige Tage zuvor verfügbar sein, so war es auch bei den Tests. In unserem Hub findet ihr alle Infos zum Release von Diablo 4 .

Wann startet Diablo 4? Der offizielle Release von Diablo 4 ist am 6. Juni um 01:00 Uhr nachts deutscher Zeit. Wer den Frühzugang hat, kann bereits am 2. Juni spielen, ebenfalls um 01:00 Uhr nachts.

