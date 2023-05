Diablo 4: Spieler fiebern dem Release entgegen, hoffen aber auf eine Änderung: „Alles ist einfach zu nah“

Die Beta von Diablo 4 war ein voller Erfolg, der Release wird freudig erwartet. Allerdings gab es seitens der Community neben Lobeshymnen auch mehrere Kritikpunkte – einer betrifft die Kameraperspektive.

Worüber beschwert sich die Community? Die Beta kam bei den meisten Spielern richtig gut an, viele wünschen sich, dass das Spiel am besten sofort erscheint. Dass ein paar Aspekte kritisiert werden, bleibt womöglich nie aus.

Einer davon ist die Kameraperspektive, denn diese ist nicht nur für das Erkunden wichtig, sondern auch für einen guten Überblick in Kämpfen.

In einem Reddit-Thread zu der beliebten Spielreihe merkte nun auch der Nutzer „ohlawdhecodin“ an, dass die Welt zwar großartig aussehe, er sie aber nicht „spüren“ könne. Auch könne er den Boss nicht gut sehen, wenn er diesen bekämpfe.

Feinde wirken insgesamt zu groß. Alles sei einfach zu nah. Der Nutzer habe eher das Gefühl, Assassin’s Creed in einer isometrischen Perspektive zu spielen. Er wünsche sich eine Zoom-Out-Funktion.

Mehrere Nutzer im Thread stimmen ihm zu. Sie haben das Gefühl, in einem winzigen Raum zu spielen und nicht alles überblicken zu können. Vor allem für Klassen, die eher aus der Ferne kämpfen, stelle dies situativ ein Problem dar. „Ich hasse es. Das Positionieren fühlt sich viel unwichtiger an.“ schreibt „forkandspoon2011“.

Im englischsprachigen Blizzard Forum merken Nutzer an, dass die Kameraperspektive für Motion-Sickness (Bewegungskrankheit) bei ihnen sorge.

Hier könnt ihr euch unsere Meinung zu Diablo 4 nach der ersten Beta anschauen:

In einem YouTube Video beschreibt „Chrane“ sein Problem mit dem Zoom: Zwar findet er den Zoom in der offenen Welt passend, aber dafür sei der Zoom auf den Charakter in den Städten zu klein. Er beschreibt, dass die Kamera viel zu nah an dem Charakter sei und wünscht sich eine Option zum Rauszoomen.

Die Technologie sei schließlich vorhanden, denn der Zoom wechselt, sobald man die Stadt verlässt. Spieler mit einem Widescreen-Monitor haben einen Vorteil, da sie mehr sehen können.

Hier seht ihr das Video, in dem der Spieler den Zoom-Wechsel präsentiert:

In den YouTube-Kommentaren schreibt der Spieler „Mark Foreman Jr“ beispielsweise, dass er den geringen Zoom insbesondere in Bosskämpfen als zu nah empfinde. Der User „Vujkanos“ dagegen findet, dass die Zoom-Funktion in Lost Ark am besten gelöst wurde.

Ob die Entwickler noch was an dem Zoom ändern werden, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass man es dabei nicht allen Spielern recht machen kann, eine Einstellungsoption käme vielen sicherlich gelegen.

Warum so ein Feature jedoch nicht so einfach umzusetzen wäre, hat uns ein Profi hier erklärt:

