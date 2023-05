Diablo 4 bekommt nach der letzten Beta fast nur Lob – Sogar bei den „schlimmen“ Dingen

Mit dem Server Slam endete am 14. Mai der letzte Test vor dem Release von Diablo 4. Ihr müsst jetzt bis Juni warten, um wieder zocken zu können. Obwohl Blizzard die „Server zerstören“ wollte, lief so gut wie alles glatt und so gut, dass die Fans durch die Bank begeistert sind. Einige fordern sogar, dass das Spiel sofort herauskommen soll – besser könne es sowieso nicht mehr werden.

Das war der Test:

Vom 12.-14. Mai lief der Server Slam, bei dem die Kapazitäten für Diablo 4 getestet werden sollten.

Entgegen der Open Beta gab es kaum Probleme: keine Warteschlangen, wenig Lags, kaum Fehler. Wir haben den Verlauf im Live Ticker mitverfolgt.

Der Server Slam war außerdem die letzte Möglichkeit, sich noch einmal alle Belohnungen der Beta zu sichern. Entsprechend begehrt war der Test.

Das sind die ersten Stimmen: Schon am ersten Tag waren sich die Spieler weitgehend einig, dass der Server Slam „der beste Release in Blizzards Geschichte“ sei. Jetzt, nach dem Test, ist das Subreddit von Diablo 4 voll mit Feedback zur Beta.

Die Spieler sind begeistert von so ziemlich jedem Inhalt: Grafik, Musik, Kampfsystem. Auch die Story sorgt für Begeisterung. Sogar die Bedenken über die Shared World sind teilweise verflogen, weil etliche Spieler neue Freunde finden konnten.

Einige verlangten sogar, teilweise im Scherz, dass das Spiel sofort erscheinen solle. Viel könne sich nicht mehr verbessern und am Sonntag sei ja auch Muttertag gewesen. Der Release wäre perfekt, um den Tag mit „Mama Lilith“ zu verbringen.

Wir haben unsere Meinung zu Diablo 4 schon nach der ersten Beta abgegeben. Daran hat sich bisher wenig geändert:

„Ich upgrade zur teureren Version, um früher spielen zu können“

Besonders großes Lob erhielt die Optimierung auf PC. Diablo 4 erscheint für PC, PlayStation und Xbox mit voller Crossplay-Unterstützung. Und gerade PC-Ports von Spielen, die auf allen Plattformen erscheinen, hatten große Probleme in letzter Zeit.

Das neue Diablo lief bei den meisten Spielern aber flüssig und ohne nennenswerte Probleme:

Im Meer an AAA-Spielen, die dieses Jahr mit ENTSETZLICHER Performance auf dem PC gestartet sind und in Zeiten schlicht kaputter Launches, war ich wirklich besorgt darum, wie dieses Spiel auf meinem älteren System laufen würde. Aber ich hatte keine Framedrops, nicht einmal Stottern. Wirklich glücklich damit! landank auf Reddit

Tatsächlich geht die Begeisterung sogar so weit, dass mindestens ein Spieler meint, er würde eine der teureren Versionen von Diablo 4 kaufen. Mit der Deluxe oder Ultiamte Edition könnt ihr bereits 4 Tage früher loslegen als mit der Standard Edition.

Auch hier auf MeinMMO kommt Diablo 4 nach dem Test gut an. Higi meint: Server Slam lief super gut […] freue mich mega auf den Release. und Leser MisterK schreibt:

Das Spiel ist top. Alle schreiben, sie haben keine Chance beim World Boss, Spiel versaut und was man alles so liest. Blödsinn. Es wurde gar nichts versaut […] Nach der Pleite von Immortal wieder ein Lichtblick

Übrigens läuft Diablo 4 so gut, dass man es sogar mit einem Laptop in der Bahn spielen kann. Nur das W-LAN ist nicht immer optimal:

Kommt auch etwas schlecht an? Während der Beta gab es große Diskussionen um die Balance. Vor allem der Nerf des Totenbeschwörers wurde kontrovers aufgenommen. Hier hat Blizzard aber mittlerweile nachgebessert.

Generell ist Diablo 4 im Vergleich zur Beta offenbar ein gutes Stück härter geworden. Ein einfaches „durchschnetzeln“ geht kaum noch. Das sorgt weiter für Streit unter Spielern, aber nach dem Server Slam gibt es immer mehr Leute, die den Schwierigkeitsgrad verteidigen.

Mehr zum Thema Fans von Diablo 4 streiten über Loot, ätzen: „Die Zahl der Casuals ist zu hoch“ – Kriegen heftig aufs Dach von frautrallafitti

Besonders die Schwierigkeit von Ashava, dem einzigen Weltboss in der Beta, wird heiß diskutiert. Das liegt daran, dass ihr sie töten musstet, um die exklusive Belohnung zu kriegen. Aber selbst hier heißt es in einigen größeren Threads: „Hört auf, euch über Ashava zu beschweren. Das Spiel ist gut.“

Auch was den Loot betrifft, gibt es weiterhin zwei Parteien. Im Server Slam und auch zu Release gibt es weniger Legendarys als in der Open Beta. Während einige Casuals und besonders Fans von Diablo 3 das kritisieren, freuen sich aber zumindest die meisten „alten Hasen“ über mehr Grind.

Wann kann ich Diablo 4 spielen? Der Release des Spiels ist offiziell am 6. Juni um 1:00 Uhr nachts deutscher Zeit. Wer die Deluxe oder Ultimate Edition kauft, kann bereits am 2. Juni um 1:00 Uhr spielen. Das Spiel erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Ihr findet alle weiteren Infos rund um Diablo 4 und den anstehenden Release in unserer Übersicht:

Diablo 4: Release, Klassen, Gameplay und Vorbestellung in der Übersicht