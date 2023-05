Diablo 4 startet heute seinen Server Slam – Alles zu Uhrzeit, Belohnungen und wichtigen Infos

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Alle wichtigen Infos bezüglich Editionen und Inhalten, die euch in der Vollversion von Diablo 4 erwarten werden, haben wir euch in unserer Übersicht zusammengefasst: Diablo 4: Release, Beta, Klassen, Gameplay und Vorbestellung in der Übersicht

Wann startet der Server Slam? Der Server Slam startet heute Abend am Freitag, dem 12. Mai um 21:00 Uhr. Beachtet, dass es sich hierbei um den letzten Beta-Test handelt. Es wird also einen großen Andrang geben. Rechnet mit langen Wartezeiten.

Diablo 4 hat vor seinem Release noch einen Server Slam, bei dem Spieler ein bisschen das Hack&Slay zocken dürfen. Wir zeigen euch, was ihr wissen wollt und listen euch alle wichtigen Infos in unserer Übersicht auf.

