Fans von Diablo 4 sind von den inoffiziellen Patch Notes schockiert – „Werde mich einfach hinlegen und weinen“

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Was sagen die Fans zu den Patch Notes? Die sind mehr oder weniger von der Menge an Nerfs schockiert, die der Patch enthält. Es gibt aber auch vereinzelt Spieler, für die es völlig verständlich ist, dass Blizzard vor dem Release von Diablo 4 an dem Balancing des Spiels arbeitet. Andere trauern um ihre liebsten Builds, die jetzt merklich schlechter sein könnten.

Wieso ändert Blizzard so viel an den Klassen? Die Beta im März offenbarte nicht nur Warteschlangen, beim Versuch auf die Server zu kommen, sondern auch einige Erkenntnisse über die verschiedenen Builds.

Was sind das für Patch Notes? Die Seite “Wowhead” hat alle Änderungen dokumentiert, die in dem “Patch 0.9” des “Diablo 4 Server Slam”-Clients enthalten sind und als “inoffizielle Patch Notes” veröffentlicht.

Auch Blizzard hatte einige Erkenntnisse. Die betreffen vor allem das Balancing und so nahmen die Diablo-Entwickler vor dem anstehenden Server Slam einige Änderungen an den Klassen vor. Jetzt gibt es inoffizielle Patch Notes.

Mit dem Server Slam steht der letzte offene Test von Diablo 4 an, ehe das Action-RPG dann auf den Release zugeht. Bereits im März hatten Spieler die Chance, sich in der Open Beta einen ersten Eindruck von Diablo 4 zu verschaffen.

Diablo 4 hat vor dem Server Slam einige Änderungen an den Klassen vorgenommen. Jetzt trauert so mancher Spieler um seine liebsten Builds.

